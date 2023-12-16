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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Эмполи
Торино - Эмполи: обзор матча 16 декабря 2023
Торино
16.12.2023, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 16 тур
1 : 0
Завершен
Эмполи
25'
Д. Сапата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торино - Эмполи
Замена
П. Пеллегри
️️️️
Д. Сапата
90'
+6
88'
Желтая карточка
С. Луперто
Желтая карточка
Н. Влашич
85'
Замена
Б. Соппи
️️️️
Р. Белланова
85'
85'
Замена
Э. Гьяси
️️️️
Н. Камбьяги
81'
Желтая карточка
Л. Кэкачей
Желтая карточка
А. Буонджорно
80'
76'
Замена
Т. Бальданци
️️️️
Ю. Мале
76'
Замена
Ф. Раноккья
️️️️
А. Грасси
Желтая карточка
Р. Белланова
71'
Замена
К. Джиджи
️️️️
А. Тамез
66'
Замена
В. Лазаро
️️️️
М. Войвода
65'
61'
Замена
М. Кансельери
️️️️
Л. Мариануччи
61'
Замена
М. Дестро
️️️️
Р. Марин
Желтая карточка
К. Линетти
45'
+4
ГОЛ! 1:0!
Д. Сапата
Пас отдал
Р. Белланова
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
(К)
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
17
Карол Линетти
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
45
Никола Влашич
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Эмполи
99
Этрит Бериша
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
(К)
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
10
Якопо Фаццини
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Торино
1
Лука Джемелло
ВР
71
Михай Попа
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
14
Янн Карамо
ЛВ
21
Самуэле Риччи
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Эмполи
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Элия Каприле
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
10
Симоне Бастони
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
4-1-2-1-2
32
Милинкович-Савич
15
Родригес
23
Войвода
4
Буонджорно
16
Белланова
61
Тамез
17
Линетти
20
Илич
45
Влашич
19
Санабрия
91
Сапата
3-2-4-1
99
Бериша
24
Эбуехи
5
Луперто
35
Мариануччи
44
Исмайли
13
Кэкачей
33
Грасси
14
Мале
18
Марин
10
Фаццини
28
Камбьяги
61
Тамез
26
Джиджи
26
Джиджи
61
Тамез
16
Белланова
2
Соппи
2
Соппи
16
Белланова
23
Войвода
19
Лазаро
19
Лазаро
23
Войвода
91
Сапата
9
Пеллегри
9
Пеллегри
91
Сапата
33
Грасси
10
Раноккья
10
Раноккья
33
Грасси
14
Мале
8
Бальданци
8
Бальданци
14
Мале
28
Камбьяги
11
Гьяси
11
Гьяси
28
Камбьяги
35
Мариануччи
22
Кансельери
22
Кансельери
35
Мариануччи
18
Марин
21
Дестро
21
Дестро
18
Марин
Остались в запасе
Торино
Эмполи
1
Лука Джемелло
ВР
71
Михай Попа
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
21
Самуэле Риччи
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
14
Янн Карамо
ЛВ
19
Демба Сек
ПВ
Главный тренер
Иван Юрич
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Элия Каприле
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
10
Симоне Бастони
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
1
Лука Джемелло
ВР
71
Михай Попа
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
21
Самуэле Риччи
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
14
Янн Карамо
ЛВ
19
Демба Сек
ПВ
Остались в запасе
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Элия Каприле
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
10
Симоне Бастони
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Торино - Эмполи
4
2
Всего ударов по воротам
8
4
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
7
5
Офсайды
1
2
Количество передач
262
172
Сейвы
2
2
Точность передач %
82
77
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.41
0.25
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Ливио Маринелли
(Тиволи)
Стадион:
Стадио Олимпико
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