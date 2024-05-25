Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вячеслав Рябов - статистика

Завершил карьеру
21 июня 1989 (37)
#2 | Полузащитник
181 см | 74 кг
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кривбасс
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
81' - 90'
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
0 : 1
13.05.2024
Полесье
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Кривбасс
3 : 0
28.04.2024
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Черноморец
1 : 2
20.04.2024
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Кривбасс
1 : 1
08.04.2024
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Кривбасс
2 : 2
09.12.2023
Заря
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Кривбасс
2 : 1
02.12.2023
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Минай
0 : 1
25.11.2023
Кривбасс
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
0 : 2
12.11.2023
Динамо К
18' - 90'
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Полесье
1 : 1
06.11.2023
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кривбасс
3 : 0
28.10.2023
Днепр-1
88' - 90'
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Кривбасс
1 : 0
08.10.2023
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
1 : 3
01.10.2023
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Ворскла
1 : 4
23.09.2023
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Кривбасс
2 : 1
17.09.2023
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Колос
0 : 3
03.09.2023
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Кривбасс
3 : 3
20.08.2023
Шахтер
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Кривбасс
2 : 0
13.08.2023
ЛНЗ
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Заря
1 : 3
06.08.2023
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Александрия
1 : 0
30.07.2023
Кривбасс
Был в запасе
Главные новости
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
1
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
7
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
5
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
7
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
1
Зидан определил капитана сборной Франции
Вчера, 20:57
1
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
Вчера, 20:51
5
Ловчев высказался о своем назначении на пост тренера «Спартака»
Вчера, 20:23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+