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    Дариус Мицейка - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Дариус
    Фамилия Мицейка
    Команда Ритеряй
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 февраля 1983 (40 лет)
    Рост 180
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    СКА-Хабаровск 9 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2012 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:2 Урал (Екатеринбург)
    26.10.2012 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:0 Нефтехимик (Нижнекамск)
    22.10.2012 Был в запасе Уфа (Уфа) 1:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    15.10.2012 75' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Балтика (Калининград)
    08.10.2012 71' -90' Химки (Химки) 0:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    77'
    01.10.2012 1' -31' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:2 Сибирь (Новосибирск)
    21.09.2012 90' -90' Томь (Томск) 2:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    17.09.2012 74' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:1 Ротор (Волгоград)
    10.09.2012 1' -46' Салют (Белгород) 0:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    06.09.2012 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 3:1 Волгарь (Астрахань)
    28.08.2012 Был в запасе Торпедо (Москва) 0:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    22.08.2012 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    17.08.2012 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:1 Сочи (Сочи)
    13.08.2012 89' -90' Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) 1:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    07.08.2012 1' -30' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Енисей (Красноярск)
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