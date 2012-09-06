Дариус Мицейка - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Дариус
|Фамилия
|Мицейка
|Команда
|Ритеряй
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 февраля 1983 (40 лет)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Имя
|Дариус
|Фамилия
|Мицейка
|Команда
|Ритеряй
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 февраля 1983 (40 лет)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|СКА-Хабаровск
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2012
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:2
|Урал (Екатеринбург)
|26.10.2012
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|22.10.2012
|Был в запасе
|Уфа (Уфа)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|15.10.2012
|75' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Балтика (Калининград)
|08.10.2012
|71' -90'
|Химки (Химки)
|0:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|77'
|01.10.2012
|1' -31'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:2
|Сибирь (Новосибирск)
|21.09.2012
|90' -90'
|Томь (Томск)
|2:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|17.09.2012
|74' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Ротор (Волгоград)
|10.09.2012
|1' -46'
|Салют (Белгород)
|0:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|06.09.2012
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|3:1
|Волгарь (Астрахань)
|28.08.2012
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|0:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|22.08.2012
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|17.08.2012
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:1
|Сочи (Сочи)
|13.08.2012
|89' -90'
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|07.08.2012
|1' -30'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Енисей (Красноярск)