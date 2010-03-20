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    Анси Аголли - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Анси
    Фамилия Аголли
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 октября 1982 (40 лет)
    Рост 181
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кривбасс 12 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.05.2010 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 3:1 Говерла (Ужгород)
    05.05.2010 Был в запасе Карпаты (Львов) 0:2 Кривбасс (Кривой Рог)
    01.05.2010 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 0:0 Днепр (Днепр)
    18.04.2010 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 0:1 Арсенал (Киев)
    15.04.2010 Был в запасе Заря (Луганск) 1:0 Кривбасс (Кривой Рог)
    10.04.2010 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 2:2 Металлист (Харьков)
    03.04.2010 90' -90' Металлург (Донецк) 0:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    28.03.2010 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 1:1 Ворскла (Полтава)
    24.03.2010 46' -83' Днепр (Днепр) 3:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    20.03.2010 Был в запасе Мариуполь (Мариуполь) 0:3 Кривбасс (Кривой Рог)
    13.03.2010 1' -90' Черноморец (Одесса) 3:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    86'
    07.03.2010 1' -70' Кривбасс (Кривой Рог) 0:1 Таврия (Симферополь)
    27.02.2010 1' -90' Динамо (Киев) 1:0 Кривбасс (Кривой Рог)
    13.12.2009 1' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 1:3 Металлург (Запорожье)
    06.12.2009 1' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 0:2 Шахтер (Донецк)
    28.11.2009 Был в запасе Говерла (Ужгород) 3:0 Кривбасс (Кривой Рог)
    22.11.2009 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 1:2 Карпаты (Львов)
    24.10.2009 Был в запасе Арсенал (Киев) 2:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    20.09.2009 77' -90' Ворскла (Полтава) 0:0 Кривбасс (Кривой Рог)
    29.08.2009 79' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 0:2 Мариуполь (Мариуполь)
    78'
    22.08.2009 76' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 2:3 Черноморец (Одесса)
    08.08.2009 63' -90' Таврия (Симферополь) 3:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    01.08.2009 64' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 1:3 Динамо (Киев)
    26.07.2009 Был в запасе Металлург (Запорожье) 2:1 Кривбасс (Кривой Рог)
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