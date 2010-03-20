|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кривбасс
|12
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.05.2010
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|3:1
|Говерла (Ужгород)
|05.05.2010
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|0:2
|Кривбасс (Кривой Рог)
|01.05.2010
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:0
|Днепр (Днепр)
|18.04.2010
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:1
|Арсенал (Киев)
|15.04.2010
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|1:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|10.04.2010
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|2:2
|Металлист (Харьков)
|03.04.2010
|90' -90'
|Металлург (Донецк)
|0:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|28.03.2010
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:1
|Ворскла (Полтава)
|24.03.2010
|46' -83'
|Днепр (Днепр)
|3:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|20.03.2010
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|0:3
|Кривбасс (Кривой Рог)
|13.03.2010
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|3:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|86'
|07.03.2010
|1' -70'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:1
|Таврия (Симферополь)
|27.02.2010
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|1:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|13.12.2009
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:3
|Металлург (Запорожье)
|06.12.2009
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:2
|Шахтер (Донецк)
|28.11.2009
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|3:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|22.11.2009
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:2
|Карпаты (Львов)
|24.10.2009
|Был в запасе
|Арсенал (Киев)
|2:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|20.09.2009
|77' -90'
|Ворскла (Полтава)
|0:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|29.08.2009
|79' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|78'
|22.08.2009
|76' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|2:3
|Черноморец (Одесса)
|08.08.2009
|63' -90'
|Таврия (Симферополь)
|3:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|01.08.2009
|64' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:3
|Динамо (Киев)
|26.07.2009
|Был в запасе
|Металлург (Запорожье)
|2:1
|Кривбасс (Кривой Рог)