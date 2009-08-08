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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Кривбасс
Таврия - Кривбасс: обзор матча 08 августа 2009
Таврия
08.08.2009, суббота, 20:00
Чемпионат Украины, 4 тур
3 : 1
Завершен
Кривбасс
9'
С. Маркович
35'
А. Монахов
50'
И. Галюза
46'
С. Мотуз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Кривбасс
Желтая карточка
Е. Луценко
+3
Замена
Е. Луценко
️️️️
Л. Идахор
Замена
Р. Платон
️️️️
В. Гигиадзе
Замена
А. Аголли
️️️️
К. Ивашкевичус
Желтая карточка
К. Ивашкевичус
ГОЛ! 3:1!
И. Галюза
Замена
Р. Костышин
️️️️
Э. Булку
ГОЛ! 2:1!
С. Мотуз
Замена
С. Мотуз
️️️️
В. Комарницкий
ГОЛ! 2:0!
А. Монахов
Замена
В. Гигиадзе
️️️️
С. Маркович
ГОЛ! 1:0!
С. Маркович
Желтая карточка
Д. Воробей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
1
Максим Старцев
ВР
22
Олег Карамушка
ВР
5
Слободан Маркович
ЦЗ
20
Антон Монахов
ЦЗ
80
Андрей Корнев
ЦЗ
6
Саша Джуричич
ЦЗ
84
Денис Голайдо
ЦП
2
Илья Галюза
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
39
Александр Ковпак
ЦФ
11
Лаки Идахор
ЦФ
Кривбасс
1
Андрей Федоренко
ВР
0
Александр Грановский
ЦЗ
77
Виталий Комарницкий
ЦЗ
8
Эрвин Булку
ЦЗ
25
Александр Жданов
ЦЗ
9
Андрей Оберемко
ЦП
58
Дмитрий Воробей
ЦП
16
Кестутис Ивашкевичус
ЦП
25
Александр Максимов
ЦП
21
Юрий Штурко
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Таврия
12
Дмитрий Стойко
ВР
2
Игорь Буряк
ЦЗ
18
Андриус Йокшас
ЦЗ
15
Евгений Луценко
ПП
24
Руслан Платон
ЦФ
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Кривбасс
23
Исли Хиди
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
81
Сергей Карпенко
ПЗ
25
Анси Аголли
ЛП
0
Анатолий Опря
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
59
Сергей Мотуз
ЦФ
4-3-2
1
Старцев
5
Маркович
80
Корнев
6
Джуричич
20
Монахов
84
Голайдо
2
Галюза
22
Любенович
11
Идахор
39
Ковпак
4-4-2
1
Федоренко
77
Комарницкий
8
Булку
25
Жданов
0
Грановский
58
Воробей
16
Ивашкевичус
25
Максимов
9
Оберемко
21
Бартулович
21
Штурко
11
Идахор
15
Луценко
15
Луценко
11
Идахор
Гигиадзе
24
Платон
24
Платон
Гигиадзе
5
Маркович
20
Гигиадзе
20
Гигиадзе
5
Маркович
77
Комарницкий
59
Мотуз
59
Мотуз
77
Комарницкий
16
Ивашкевичус
25
Аголли
25
Аголли
16
Ивашкевичус
8
Булку
10
Костышин
10
Костышин
8
Булку
Остались в запасе
Таврия
Кривбасс
2
Игорь Буряк
ЦЗ
12
Дмитрий Стойко
ВР
18
Андриус Йокшас
ЦЗ
10
Максим Фещук
ЦФ
0
Анатолий Опря
ЦП
23
Исли Хиди
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
81
Сергей Карпенко
ПЗ
Главный тренер
Олег Таран
Остались в запасе
2
Игорь Буряк
ЦЗ
12
Дмитрий Стойко
ВР
18
Андриус Йокшас
ЦЗ
10
Максим Фещук
ЦФ
Остались в запасе
0
Анатолий Опря
ЦП
23
Исли Хиди
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
81
Сергей Карпенко
ПЗ
Главный тренер
Олег Таран
Статистика матча Таврия - Кривбасс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
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