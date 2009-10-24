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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Кривбасс
Арсенал - Кривбасс: обзор матча 24 октября 2009
Арсенал
24.10.2009, суббота, 15:00
Чемпионат Украины, 11 тур
2 : 1
Завершен
Кривбасс
30'
А. Воробей
55'
Е. Евсеев
81'
Р. Каракевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Кривбасс
Замена
Р. Гусев
️️️️
А. Воробей
Замена
В. Заваров
️️️️
С. Закарлюка
Желтая карточка
А. Жданов
ГОЛ! 2:1!
Р. Каракевич
Замена
С. Симоненко
️️️️
С. Миколюнас
Замена
Ю. Штурко
️️️️
К. Ивашкевичус
Замена
Д. Бюлюкбаши
️️️️
О. Допилка
Замена
Р. Каракевич
️️️️
А. Кобахидзе
ГОЛ! 2:0!
Е. Евсеев
Желтая карточка
С. Карпенко
ГОЛ! 1:0!
А. Воробей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Виталий Рева
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
0
Тарас Ильницкий
ЦЗ
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
16
Евгений Евсеев
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Сергей Закарлюка
ЛП
35
Александр Грицай
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
9
Андрей Воробей
ЦФ
Кривбасс
0
Вячеслав Кернозенко
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
25
Александр Жданов
ЦЗ
20
Олег Допилка
ЦЗ
77
Виталий Комарницкий
ЦЗ
81
Сергей Карпенко
ПЗ
30
Александр Кобахидзе
ЦП
57
Андрей Богомазов
ЦП
25
Александр Максимов
ЦП
16
Кестутис Ивашкевичус
ЦП
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
0
Сергей Литовченко
ЦЗ
88
Валерий Заваров
ЦП
8
Ролан Гусев
ПП
0
Лаша Джакобия
ЦФ
0
Жиль
ЦФ
Кривбасс
1
Андрей Федоренко
ВР
56
Артурс Силагайлис
ЦЗ
25
Анси Аголли
ЛП
16
Платон Свиридов
ЦП
17
Дориан Бюлюкбаши
АП
77
Роман Каракевич
ЦФ
21
Юрий Штурко
ЦФ
3-2-3-1
1
Рева
0
Ильницкий
55
Матюхин
16
Евсеев
84
Романчук
38
Ещенко
20
Закарлюка
4
Хомин
35
Грицай
9
Воробей
3-2-4-1
0
Кернозенко
25
Жданов
20
Допилка
77
Комарницкий
81
Карпенко
4
Сердюк
57
Богомазов
25
Максимов
16
Ивашкевичус
30
Кобахидзе
21
Бартулович
20
Закарлюка
88
Заваров
88
Заваров
20
Закарлюка
13
Миколюнас
44
Симоненко
44
Симоненко
13
Миколюнас
9
Воробей
8
Гусев
8
Гусев
9
Воробей
20
Допилка
17
Бюлюкбаши
17
Бюлюкбаши
20
Допилка
30
Кобахидзе
77
Каракевич
77
Каракевич
30
Кобахидзе
16
Ивашкевичус
21
Штурко
21
Штурко
16
Ивашкевичус
Остались в запасе
Арсенал
Кривбасс
0
Лаша Джакобия
ЦФ
0
Сергей Литовченко
ЦЗ
23
Сергей Погорелый
ВР
0
Жиль
ЦФ
56
Артурс Силагайлис
ЦЗ
1
Андрей Федоренко
ВР
25
Анси Аголли
ЛП
16
Платон Свиридов
ЦП
Главный тренер
Олег Таран
Остались в запасе
0
Лаша Джакобия
ЦФ
0
Сергей Литовченко
ЦЗ
23
Сергей Погорелый
ВР
0
Жиль
ЦФ
Остались в запасе
56
Артурс Силагайлис
ЦЗ
1
Андрей Федоренко
ВР
25
Анси Аголли
ЛП
16
Платон Свиридов
ЦП
Главный тренер
Олег Таран
Статистика матча Арсенал - Кривбасс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Информация о матче
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