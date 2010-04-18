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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Арсенал
Кривбасс - Арсенал: обзор матча 18 апреля 2010
Кривбасс
18.04.2010, воскресенье, 14:00
Чемпионат Украины, 26 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
81'
Д. Коркишко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кривбасс - Арсенал
+2
Желтая карточка
А. Старгородский
Замена
Р. Черненко
️️️️
Жиль
ГОЛ! 0:1!
Д. Коркишко
Замена
С. Даниловский
️️️️
Д. Лепа
Замена
П. Эссола
️️️️
И. Мепория
Замена
Д. Коркишко
️️️️
С. Сидней Бито
Замена
А. Кобахидзе
️️️️
Р. Костышин
Желтая карточка
С. Матюхин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
1
Андрей Федоренко
ВР
27
Анатолий Кицута
ЛЗ
25
Александр Жданов
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
25
Александр Максимов
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
27
Игорь Дидык
ЦЗ
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
50
Ика Мепория
ЦП
7
Ярослав Захаревич
ЦП
23
Сендли Сидней Бито
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
0
Жиль
ЦФ
Кривбасс
1
Антон Каниболоцкий
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
12
Денис Андриенко
ПЗ
25
Анси Аголли
ЛП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
57
Андрей Богомазов
ЦП
Арсенал
12
Андрей Комарицкий
ВР
45
Денис Фаворов
ЦЗ
7
Дмитрий Коркишко
ЛВ
17
Руслан Черненко
ЦП
0
Поль Эссола
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
75
Игорь Бровко
ЦФ
3-3-1-2
1
Федоренко
27
Кицута
22
Лисицкий
25
Жданов
25
Максимов
5
Федорчук
6
Морозюк
10
Костышин
21
Бартулович
11
Лепа
4-5-1
23
Погорелый
48
Данилов
27
Дидык
55
Матюхин
44
Симоненко
50
Мепория
23
Бито
28
Шахов
11
Старгородский
7
Захаревич
0
Жиль
11
Лепа
99
Даниловский
99
Даниловский
11
Лепа
10
Костышин
30
Кобахидзе
30
Кобахидзе
10
Костышин
23
Бито
7
Коркишко
7
Коркишко
23
Бито
0
Жиль
17
Черненко
17
Черненко
0
Жиль
50
Мепория
0
Эссола
0
Эссола
50
Мепория
Остались в запасе
Кривбасс
Арсенал
1
Антон Каниболоцкий
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
12
Денис Андриенко
ПЗ
25
Анси Аголли
ЛП
57
Андрей Богомазов
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
75
Игорь Бровко
ЦФ
12
Андрей Комарицкий
ВР
45
Денис Фаворов
ЦЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
12
Денис Андриенко
ПЗ
25
Анси Аголли
ЛП
57
Андрей Богомазов
ЦП
Остались в запасе
75
Игорь Бровко
ЦФ
12
Андрей Комарицкий
ВР
45
Денис Фаворов
ЦЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Кривбасс - Арсенал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Информация о матче
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