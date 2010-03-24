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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Кривбасс
Днепр - Кривбасс: обзор матча 24 марта 2010
Днепр
24.03.2010, среда, 19:00
Чемпионат Украины, 13 тур
3 : 1
Завершен
Кривбасс
14'
С. Назаренко
40'
О. Феррейра
82'
А. Русол
84'
А. Максимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Кривбасс
Замена
С. Самодин
️️️️
Е. Селезнев
ГОЛ! 3:1!
А. Максимов
Замена
Р. Костышин
️️️️
А. Аголли
ГОЛ! 3:0!
А. Русол
Желтая карточка
В. Лисицкий
Пенальти не реализован!
Е. Селезнев
Замена
А. Аголли
️️️️
М. Бартулович
ГОЛ! 2:0!
О. Феррейра
Замена
В. Федорчук
️️️️
Д. Бюлюкбаши
ГОЛ! 1:0!
С. Назаренко
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
16
Андрей Русол
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
18
Осмар Феррейра
ЛП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
14
Сергей Кравченко
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Кривбасс
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Анатолий Кицута
ЛЗ
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
25
Александр Жданов
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
30
Александр Кобахидзе
ЦП
25
Александр Максимов
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
17
Дориан Бюлюкбаши
АП
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
2
Линас Климавичус
ЦЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
10
Артур Карноза
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
9
Алексей Белик
ЦФ
Кривбасс
23
Исли Хиди
ВР
12
Денис Андриенко
ПЗ
25
Анси Аголли
ЛП
57
Андрей Богомазов
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
21
Юрий Штурко
ЦФ
3-5-1-1
27
Лаштувка
29
Денисов
14
Чеберячко
16
Русол
18
Феррейра
25
Калиниченко
9
Назаренко
29
Ротань
14
Кравченко
22
Коноплянка
11
Селезнев
4-3-1-1
1
Каниболоцкий
27
Кицута
25
Жданов
22
Лисицкий
4
Сердюк
30
Кобахидзе
25
Максимов
6
Морозюк
17
Бюлюкбаши
21
Бартулович
11
Селезнев
22
Самодин
22
Самодин
11
Селезнев
21
Бартулович
25
Аголли
25
Аголли
21
Бартулович
17
Бюлюкбаши
5
Федорчук
5
Федорчук
17
Бюлюкбаши
Аголли
10
Костышин
10
Костышин
Аголли
Остались в запасе
Днепр
Кривбасс
2
Линас Климавичус
ЦЗ
16
Денис Шелихов
ВР
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
10
Артур Карноза
ЦФ
9
Алексей Белик
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
23
Исли Хиди
ВР
12
Денис Андриенко
ПЗ
57
Андрей Богомазов
ЦП
21
Юрий Штурко
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Остались в запасе
2
Линас Климавичус
ЦЗ
16
Денис Шелихов
ВР
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
10
Артур Карноза
ЦФ
9
Алексей Белик
ЦФ
Остались в запасе
23
Исли Хиди
ВР
12
Денис Андриенко
ПЗ
57
Андрей Богомазов
ЦП
21
Юрий Штурко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Статистика матча Днепр - Кривбасс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
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