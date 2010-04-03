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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Кривбасс
Металлург - Кривбасс: обзор матча 03 апреля 2010
Металлург
03.04.2010, суббота, 18:00
Чемпионат Украины, 23 тур
0 : 1
Завершен
Кривбасс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Кривбасс
+2
Замена
А. Аголли
️️️️
Д. Лепа
Замена
Р. Костышин
️️️️
В. Сердюк
Замена
Ж. Сезар
️️️️
В. Боавентура
Замена
М. Бартулович
️️️️
А. Кобахидзе
Замена
Соарес
️️️️
А. Годин
Желтая карточка
В. Федорчук
Замена
В. Прийма
️️️️
Д. Лазич
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
81
Владимир Дишленкович
ВР
98
Вильям Боавентура
ЛЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
11
Алексей Годин
ЦП
16
Чавдар Янков
ЦП
18
Велизар Димитров
АП
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Кривбасс
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Анатолий Кицута
ЛЗ
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
25
Александр Жданов
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
5
Валерий Федорчук
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
25
Александр Максимов
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
0
Жулио Сезар
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
17
Соарес
ЛВ
39
Санни Кингсли
ЦФ
22
Чиприан Танаса
ЦФ
Кривбасс
1
Андрей Федоренко
ВР
12
Денис Андриенко
ПЗ
25
Анси Аголли
ЛП
57
Андрей Богомазов
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
21
Младен Бартулович
ЦФ
4-4-1-1
81
Дишленкович
98
Боавентура
44
Чечер
4
Воловик
28
Мариу Сержиу
22
Мхитарян
11
Годин
16
Янков
10
Лазич
18
Димитров
27
Мгуни
4-4-1
1
Каниболоцкий
27
Кицута
25
Жданов
22
Лисицкий
4
Сердюк
30
Кобахидзе
25
Максимов
6
Морозюк
5
Федорчук
11
Лепа
98
Боавентура
0
Сезар
0
Сезар
98
Боавентура
10
Лазич
4
Прийма
4
Прийма
10
Лазич
11
Годин
17
Соарес
17
Соарес
11
Годин
11
Лепа
25
Аголли
25
Аголли
11
Лепа
4
Сердюк
10
Костышин
10
Костышин
4
Сердюк
30
Кобахидзе
21
Бартулович
21
Бартулович
30
Кобахидзе
Остались в запасе
Металлург
Кривбасс
10
Дмитрий Воробьев
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
39
Санни Кингсли
ЦФ
22
Чиприан Танаса
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
1
Андрей Федоренко
ВР
12
Денис Андриенко
ПЗ
57
Андрей Богомазов
ЦП
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Остались в запасе
10
Дмитрий Воробьев
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
39
Санни Кингсли
ЦФ
22
Чиприан Танаса
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Федоренко
ВР
12
Денис Андриенко
ПЗ
57
Андрей Богомазов
ЦП
Главный тренер
Николай Костов
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Статистика матча Металлург - Кривбасс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Шандор
(Львов)
Стадион:
Металлург
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