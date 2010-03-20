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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Кривбасс
Мариуполь - Кривбасс: обзор матча 20 марта 2010
Мариуполь
20.03.2010, суббота, 16:00
Чемпионат Украины, 21 тур
0 : 3
Завершен
Кривбасс
36'
А. Воронков
45'
А. Воронков
75'
Д. Лепа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Кривбасс
Замена
М. Бартулович
️️️️
А. Кобахидзе
Замена
Д. Андриенко
️️️️
Н. Морозюк
ГОЛ! 0:3!
Д. Лепа
Замена
Р. Костышин
️️️️
С. Даниловский
Замена
А. Савин
️️️️
С. Микицей
Замена
И. Тищенко
️️️️
Н. Кашевский
ГОЛ! 0:2!
А. Воронков
Замена
Г. Габедава
️️️️
А. Касьян
ГОЛ! 0:1!
А. Воронков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Всеволод Романенко
ВР
3
Станислав Микицей
ЦЗ
24
Игорь Чучман
ЦЗ
6
Николай Кашевский
ЦЗ
51
Александр Яценко
ЦЗ
3
Мантас Самусевас
ЦЗ
4
Вадим Мельник
ЦЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
82
Гедиминас Паулаускас
ПП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Илья Близнюк
Кривбасс
1
Антон Каниболоцкий
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
27
Анатолий Кицута
ЛЗ
25
Александр Жданов
ЦЗ
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
6
Николай Морозюк
ЦП
25
Александр Максимов
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
88
Андрей Воронков
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Мариуполь
12
Олег Остапенко
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
6
Павел Кирильчик
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
0
Станислав Гудзикевич
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
55
Георгий Габедава
ЦФ
Кривбасс
23
Исли Хиди
ВР
12
Денис Андриенко
ПЗ
25
Анси Аголли
ЛП
57
Андрей Богомазов
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
17
Дориан Бюлюкбаши
АП
21
Младен Бартулович
ЦФ
3-2-2-2
1
Романенко
51
Яценко
3
Самусевас
4
Мельник
6
Кашевский
24
Чучман
99
Ярошенко
82
Паулаускас
19
Касьян
11
Кривошеенко
3-2-3-2
1
Каниболоцкий
25
Жданов
99
Даниловский
22
Лисицкий
4
Сердюк
27
Кицута
6
Морозюк
25
Максимов
30
Кобахидзе
88
Воронков
11
Лепа
19
Касьян
55
Габедава
55
Габедава
19
Касьян
3
Микицей
14
Савин
14
Савин
3
Микицей
6
Кашевский
19
Тищенко
19
Тищенко
6
Кашевский
6
Морозюк
12
Андриенко
12
Андриенко
6
Морозюк
99
Даниловский
10
Костышин
10
Костышин
99
Даниловский
30
Кобахидзе
21
Бартулович
21
Бартулович
30
Кобахидзе
Остались в запасе
Мариуполь
Кривбасс
0
Станислав Гудзикевич
ЦП
12
Олег Остапенко
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
6
Павел Кирильчик
ЦЗ
Главный тренер
Илья Близнюк
23
Исли Хиди
ВР
25
Анси Аголли
ЛП
57
Андрей Богомазов
ЦП
17
Дориан Бюлюкбаши
АП
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Остались в запасе
0
Станислав Гудзикевич
ЦП
12
Олег Остапенко
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
6
Павел Кирильчик
ЦЗ
Остались в запасе
23
Исли Хиди
ВР
25
Анси Аголли
ЛП
57
Андрей Богомазов
ЦП
17
Дориан Бюлюкбаши
АП
Главный тренер
Илья Близнюк
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Статистика матча Мариуполь - Кривбасс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Информация о матче
Главный судья:
Олег Деревинский
(Киев)
Стадион:
Ильичевец
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