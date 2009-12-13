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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Металлург
Кривбасс - Металлург: обзор матча 13 декабря 2009
Кривбасс
13.12.2009, воскресенье, 15:00
Чемпионат Украины, 17 тур
1 : 3
Завершен
Металлург
36'
М. Бартулович
8'
В. Аржанов
75'
В. Аржанов
85'
И. Модебадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кривбасс - Металлург
ГОЛ! 1:3!
И. Модебадзе
Замена
А. Кобахидзе
️️️️
А. Жданов
Желтая карточка
И. Модебадзе
ГОЛ! 1:2!
В. Аржанов
Замена
И. Модебадзе
️️️️
А. Каськов
Замена
А. Мелащенко
️️️️
Р. Каракевич
Замена
П. Свиридов
️️️️
Д. Бюлюкбаши
Желтая карточка
Р. Каракевич
Желтая карточка
Ю. Штурко
Желтая карточка
В. Аржанов
Желтая карточка
Д. Невмывака
ГОЛ! 1:1!
М. Бартулович
ГОЛ! 0:1!
В. Аржанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
23
Исли Хиди
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
8
Эрвин Булку
ЦЗ
20
Олег Допилка
ЦЗ
25
Александр Жданов
ЦЗ
25
Анси Аголли
ЛП
17
Дориан Бюлюкбаши
АП
21
Младен Бартулович
ЦФ
21
Юрий Штурко
ЦФ
77
Роман Каракевич
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Металлург
35
Максим Коваль
ВР
0
Максим Кривый
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
28
Ян Тигорев
ОП
17
Владимир Аржанов
ЦП
30
Артур Каськов
ЛФ
99
Чиди Майкл Алози
ЦФ
Главный тренер
Олег Лутков
Кривбасс
0
Вячеслав Кернозенко
ВР
0
Александр Грановский
ЦЗ
77
Виталий Комарницкий
ЦЗ
16
Платон Свиридов
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
0
Александр Мелащенко
ЦФ
Металлург
35
Владимир Жук
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
19
Василий Карауш
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
42
Евгений Писоцкий
ПП
0
Иракли Модебадзе
ЦФ
4-1-1-3
23
Хиди
4
Сердюк
20
Допилка
25
Жданов
8
Булку
25
Аголли
17
Бюлюкбаши
77
Каракевич
21
Штурко
21
Бартулович
3-4-1-2
35
Коваль
4
Тейку
19
Невмывака
14
Полевой
0
Кривый
27
Степаненко
28
Тигорев
39
Опанасенко
17
Аржанов
99
Алози
30
Каськов
77
Каракевич
0
Мелащенко
0
Мелащенко
77
Каракевич
17
Бюлюкбаши
16
Свиридов
16
Свиридов
17
Бюлюкбаши
25
Жданов
30
Кобахидзе
30
Кобахидзе
25
Жданов
30
Каськов
0
Модебадзе
0
Модебадзе
30
Каськов
Остались в запасе
Кривбасс
Металлург
0
Александр Грановский
ЦЗ
0
Вячеслав Кернозенко
ВР
77
Виталий Комарницкий
ЦЗ
Главный тренер
Олег Таран
19
Василий Карауш
ЦП
35
Владимир Жук
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
42
Евгений Писоцкий
ПП
Главный тренер
Олег Лутков
Остались в запасе
0
Александр Грановский
ЦЗ
0
Вячеслав Кернозенко
ВР
77
Виталий Комарницкий
ЦЗ
Остались в запасе
19
Василий Карауш
ЦП
35
Владимир Жук
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
42
Евгений Писоцкий
ПП
Главный тренер
Олег Таран
Главный тренер
Олег Лутков
Статистика матча Кривбасс - Металлург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
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