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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Металлист
Кривбасс - Металлист: обзор матча 10 апреля 2010
Кривбасс
10.04.2010, суббота, 14:00
Чемпионат Украины, 24 тур
2 : 2
Завершен
Металлист
38'
М. Бартулович
90+2'
А. Кицута
32'
Д. Олейник
63'
Фининьо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кривбасс - Металлист
ГОЛ! 2:2!
А. Кицута
+2
+1
Замена
Е. Селин
️️️️
Жажа
Желтая карточка
Н. Морозюк
Желтая карточка
М. Бартулович
Желтая карточка
М. Обрадович
Замена
А. Кобахидзе
️️️️
В. Сердюк
Замена
А. Путивцев
️️️️
М. Девич
Желтая карточка
Фининьо
ГОЛ! 1:2!
Фининьо
Замена
А. Рыкун
️️️️
О. Шелаев
Желтая карточка
Эдмар
ГОЛ! 1:1!
М. Бартулович
ГОЛ! 0:1!
Д. Олейник
Желтая карточка
Д. Олейник
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
1
Антон Каниболоцкий
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
27
Анатолий Кицута
ЛЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
25
Александр Жданов
ЦЗ
5
Валерий Федорчук
ЦП
25
Александр Максимов
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
21
Младен Бартулович
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
5
Олег Шелаев
ОП
78
Сергей Валяев
ЦП
8
Эдмар
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
70
Жажа
ЦФ
Кривбасс
1
Андрей Федоренко
ВР
12
Денис Андриенко
ПЗ
25
Анси Аголли
ЛП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
57
Андрей Богомазов
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
61
Павел Мисько
ЦФ
Металлист
12
Дмитрий Жданков
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
5
Артем Путивцев
ЛЗ
15
Валентин Слюсар
ЦП
0
Александр Рыкун
АП
69
Алексей Антонов
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
4-3-2
1
Каниболоцкий
27
Кицута
22
Лисицкий
25
Жданов
4
Сердюк
5
Федорчук
25
Максимов
6
Морозюк
11
Лепа
21
Бартулович
4-1-2-1-2
29
Горяинов
26
Обрадович
18
Гуйе
37
Бордиян
13
Фининьо
5
Шелаев
78
Валяев
8
Эдмар
16
Олейник
70
Жажа
32
Девич
4
Сердюк
30
Кобахидзе
30
Кобахидзе
4
Сердюк
70
Жажа
33
Селин
33
Селин
70
Жажа
32
Девич
5
Путивцев
5
Путивцев
32
Девич
5
Шелаев
0
Рыкун
0
Рыкун
5
Шелаев
Остались в запасе
Кривбасс
Металлист
61
Павел Мисько
ЦФ
1
Андрей Федоренко
ВР
12
Денис Андриенко
ПЗ
25
Анси Аголли
ЛП
57
Андрей Богомазов
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
Главный тренер
Патрик ван Леувен
12
Дмитрий Жданков
ВР
15
Валентин Слюсар
ЦП
69
Алексей Антонов
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Остались в запасе
61
Павел Мисько
ЦФ
1
Андрей Федоренко
ВР
12
Денис Андриенко
ПЗ
25
Анси Аголли
ЛП
57
Андрей Богомазов
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
Остались в запасе
12
Дмитрий Жданков
ВР
15
Валентин Слюсар
ЦП
69
Алексей Антонов
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Статистика матча Кривбасс - Металлист
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Стадион:
Металлург
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