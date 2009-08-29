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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Мариуполь
Кривбасс - Мариуполь: обзор матча 29 августа 2009
Кривбасс
29.08.2009, суббота, 20:00
Чемпионат Украины, 6 тур
0 : 2
Завершен
Мариуполь
76'
С. Лима
89'
И. Тищенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кривбасс - Мариуполь
Замена
️️️️
К. Ярошенко
ГОЛ! 0:2!
И. Тищенко
Замена
А. Аголли
️️️️
М. Бартулович
Желтая карточка
А. Аголли
Замена
А. Мелащенко
️️️️
К. Ивашкевичус
Замена
П. Кирильчик
️️️️
В. Мельник
ГОЛ! 0:1!
С. Лима
Желтая карточка
М. Самусевас
Замена
С. Лима
️️️️
А. Касьян
Желтая карточка
Д. Воробей
12'
Желтая карточка
К. Ярошенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
23
Исли Хиди
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
8
Эрвин Булку
ЦЗ
25
Александр Жданов
ЦЗ
81
Сергей Карпенко
ПЗ
58
Дмитрий Воробей
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
16
Кестутис Ивашкевичус
ЦП
17
Дориан Бюлюкбаши
АП
21
Младен Бартулович
ЦФ
21
Юрий Штурко
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Мариуполь
1
Всеволод Романенко
ВР
4
Вадим Мельник
ЦЗ
3
Станислав Микицей
ЦЗ
24
Игорь Чучман
ЦЗ
3
Мантас Самусевас
ЦЗ
0
Андрей Григорик
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Илья Близнюк
Кривбасс
1
Андрей Федоренко
ВР
25
Анси Аголли
ЛП
0
Анатолий Опря
ЦП
25
Александр Максимов
ЦП
16
Платон Свиридов
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
0
Александр Мелащенко
ЦФ
Мариуполь
12
Олег Остапенко
ВР
18
Руслан Петрович
ЦЗ
6
Павел Кирильчик
ЦЗ
21
Дмитрий Скоблов
ЦП
0
Северино Лима
ЦФ
4-3-1-2
23
Хиди
4
Сердюк
8
Булку
25
Жданов
81
Карпенко
58
Воробей
30
Кобахидзе
16
Ивашкевичус
17
Бюлюкбаши
21
Штурко
21
Бартулович
4-4-2
1
Романенко
3
Микицей
24
Чучман
3
Самусевас
4
Мельник
19
Тищенко
99
Ярошенко
27
Пуканыч
0
Григорик
19
Касьян
11
Кривошеенко
16
Ивашкевичус
0
Мелащенко
0
Мелащенко
16
Ивашкевичус
21
Бартулович
25
Аголли
25
Аголли
21
Бартулович
19
Касьян
0
Лима
0
Лима
19
Касьян
4
Мельник
6
Кирильчик
6
Кирильчик
4
Мельник
Остались в запасе
Кривбасс
Мариуполь
0
Анатолий Опря
ЦП
1
Андрей Федоренко
ВР
25
Александр Максимов
ЦП
16
Платон Свиридов
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
Главный тренер
Олег Таран
21
Дмитрий Скоблов
ЦП
18
Руслан Петрович
ЦЗ
12
Олег Остапенко
ВР
Главный тренер
Илья Близнюк
Остались в запасе
0
Анатолий Опря
ЦП
1
Андрей Федоренко
ВР
25
Александр Максимов
ЦП
16
Платон Свиридов
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
Остались в запасе
21
Дмитрий Скоблов
ЦП
18
Руслан Петрович
ЦЗ
12
Олег Остапенко
ВР
Главный тренер
Олег Таран
Главный тренер
Илья Близнюк
Статистика матча Кривбасс - Мариуполь
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
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