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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Кривбасс
Металлург - Кривбасс: обзор матча 26 июля 2009
Металлург
26.07.2009, воскресенье, 19:00
Чемпионат Украины, 2 тур
2 : 1
Завершен
Кривбасс
66'
А. Жданов (АГ)
72'
А. Каськов
27'
Ю. Штурко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Кривбасс
Замена
А. Нестеров
️️️️
В. Аржанов
+4
Желтая карточка
Р. Костышин
Замена
С. Мотуз
️️️️
Ю. Штурко
Замена
Р. Каракевич
️️️️
П. Свиридов
ГОЛ! 2:1!
А. Каськов
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Жданов
Замена
Р. Костышин
️️️️
А. Оберемко
Замена
А. Каськов
️️️️
И. Бугаев
Замена
С. Силюк
️️️️
Е. Писоцкий
Желтая карточка
Э. Булку
ГОЛ! 0:1!
Ю. Штурко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
22
Дмитрий Безотосный
ВР
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
28
Ян Тигорев
ОП
19
Василий Карауш
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
10
Миндаугас Калонас
ЦП
42
Евгений Писоцкий
ПП
10
Игорь Бугаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Лутков
Кривбасс
23
Исли Хиди
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
8
Эрвин Булку
ЦЗ
77
Виталий Комарницкий
ЦЗ
25
Александр Жданов
ЦЗ
9
Андрей Оберемко
ЦП
16
Платон Свиридов
ЦП
16
Кестутис Ивашкевичус
ЦП
17
Дориан Бюлюкбаши
АП
21
Юрий Штурко
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Металлург
35
Максим Коваль
ВР
0
Максим Кривый
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
91
Евгений Задоя
ЦП
5
Сергей Силюк
ЦП
30
Артур Каськов
ЛФ
Кривбасс
1
Андрей Федоренко
ВР
0
Александр Грановский
ЦЗ
81
Сергей Карпенко
ПЗ
25
Анси Аголли
ЛП
10
Руслан Костышин
АП
59
Сергей Мотуз
ЦФ
77
Роман Каракевич
ЦФ
4-1-4-1
22
Безотосный
19
Невмывака
15
Вернидуб
4
Тейку
16
Мицейка
28
Тигорев
19
Карауш
17
Аржанов
10
Калонас
42
Писоцкий
10
Бугаев
4-3-1-2
23
Хиди
8
Булку
77
Комарницкий
25
Жданов
4
Сердюк
9
Оберемко
16
Свиридов
16
Ивашкевичус
17
Бюлюкбаши
21
Бартулович
21
Штурко
17
Аржанов
5
Нестеров
5
Нестеров
17
Аржанов
42
Писоцкий
5
Силюк
5
Силюк
42
Писоцкий
10
Бугаев
30
Каськов
30
Каськов
10
Бугаев
21
Штурко
59
Мотуз
59
Мотуз
21
Штурко
9
Оберемко
10
Костышин
10
Костышин
9
Оберемко
16
Свиридов
77
Каракевич
77
Каракевич
16
Свиридов
Остались в запасе
Металлург
Кривбасс
0
Максим Кривый
ЦЗ
91
Евгений Задоя
ЦП
35
Максим Коваль
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
Главный тренер
Олег Лутков
0
Александр Грановский
ЦЗ
1
Андрей Федоренко
ВР
81
Сергей Карпенко
ПЗ
25
Анси Аголли
ЛП
Главный тренер
Олег Таран
Остались в запасе
0
Максим Кривый
ЦЗ
91
Евгений Задоя
ЦП
35
Максим Коваль
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
Остались в запасе
0
Александр Грановский
ЦЗ
1
Андрей Федоренко
ВР
81
Сергей Карпенко
ПЗ
25
Анси Аголли
ЛП
Главный тренер
Олег Лутков
Главный тренер
Олег Таран
Статистика матча Металлург - Кривбасс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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