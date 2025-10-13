Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Боливия
Матчи
РПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
ЧМ-2026
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Ямаль
Головин
Миранчук
Батраков
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Уругвай. Примера
Команды
Ливерпуль
Кевин Амаро
Статистика
€ 2,20 млн
Кевин Амаро - статистика
Ливерпуль
3 марта 2004 (21)
#24 | Защитник
177 см
Уругвай
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
Узбекистан
1 : 2
13.10.2025
Уругвай
1' - 46'
Товарищеские матчи. Сборные,
Уругвай
1 : 0
10.10.2025
Доминиканская Республика
1' - 46'
Уругвай. Примера, 10 тур
Ривер Плейт
0 : 1
03.10.2025
Ливерпуль
1' - 90'
85'
Уругвай. Примера, 9 тур
Ливерпуль
2 : 1
27.09.2025
Бостон Ривер
1' - 90'
Уругвай. Примера, 8 тур
Насьональ
3 : 1
21.09.2025
Ливерпуль
1' - 85'
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уругвай
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Узбекистан
1 : 2
13.10.2025
Уругвай
1' - 46'
Товарищеские матчи. Сборные,
Уругвай
1 : 0
10.10.2025
Доминиканская Республика
1' - 46'
Главные новости
Тренер Боливии оказался персональным фанатом российского игрока
19:14
3
Раскрыт игрок, которому «Химки» задолжали больше всех
18:56
Стало известно, какая воинская специальность у Черчесова
18:47
1
Аленичев назвал лучшего игрока «Спартака»
18:34
4
Мостовой – о всероссийской тренерской конференции: «Странно, что меня не позвали»
18:16
12
Стало известно, сколько Туфан Садыгов должен сыну Илье, игравшему за «Химки»
18:08
В московском клубе уволили весь менеджмент
17:51
3
В Норвегии рассматривают Хайкина как спасителя сборной
17:15
2
Аленичев пожалел фанатов «Спартака»
16:56
4
Реакция Талалаева на сравнения с Моуринью
16:43
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: