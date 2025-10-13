Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Боливия Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 2,20 млн

Кевин Амаро - статистика

Ливерпуль
3 марта 2004 (21)
#24 | Защитник
177 см
Уругвай
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
Узбекистан
1 : 2
13.10.2025
Уругвай
1' - 46'
Товарищеские матчи. Сборные,
Уругвай
1 : 0
10.10.2025
Доминиканская Республика
1' - 46'
Уругвай. Примера, 10 тур
Ривер Плейт
0 : 1
03.10.2025
Ливерпуль
1' - 90'
85'
Уругвай. Примера, 9 тур
Ливерпуль
2 : 1
27.09.2025
Бостон Ривер
1' - 90'
Уругвай. Примера, 8 тур
Насьональ
3 : 1
21.09.2025
Ливерпуль
1' - 85'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уругвай
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Узбекистан
1 : 2
13.10.2025
Уругвай
1' - 46'
Товарищеские матчи. Сборные,
Уругвай
1 : 0
10.10.2025
Доминиканская Республика
1' - 46'
Главные новости
Тренер Боливии оказался персональным фанатом российского игрока
19:14
3
Раскрыт игрок, которому «Химки» задолжали больше всех
18:56
Стало известно, какая воинская специальность у Черчесова
18:47
1
Аленичев назвал лучшего игрока «Спартака»
18:34
4
Мостовой – о всероссийской тренерской конференции: «Странно, что меня не позвали»
18:16
12
Стало известно, сколько Туфан Садыгов должен сыну Илье, игравшему за «Химки»
18:08
В московском клубе уволили весь менеджмент
17:51
3
В Норвегии рассматривают Хайкина как спасителя сборной
17:15
2
Аленичев пожалел фанатов «Спартака»
16:56
4
Реакция Талалаева на сравнения с Моуринью
16:43
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 