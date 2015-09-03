Денис Фолин - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Денис
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Фолин
|Команда
|Химик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 мая 1989 (33 года)
|Рост
|176
|Вес
|67
|Имя
|Денис
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Фолин
|Команда
|Химик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 мая 1989 (33 года)
|Рост
|176
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химик
|16
|4
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.10.2015
|1' -49'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:1
|Химик (Дзержинск)
|26.10.2015
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|2:1
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|51'
|20.10.2015
|46' -90'
|Химик (Дзержинск)
|0:2
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|08.10.2015
|1' -60'
|Химик (Дзержинск)
|2:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|7'
|03.10.2015
|Был в запасе
|Носта (Новотроицк)
|1:2
|Химик (Дзержинск)
|27.09.2015
|1' -50'
|Химик (Дзержинск)
|2:3
|Челябинск (Челябинск)
|39'
|21.09.2015
|1' -90'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|2:3
|Химик (Дзержинск)
|15.09.2015
|57' -90'
|Химик (Дзержинск)
|0:3
|Волга (Ульяновск)
|09.09.2015
|1' -90'
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|0:0
|Химик (Дзержинск)
|03.09.2015
|1' -63'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|2:1
|Химик (Дзержинск)
|28.08.2015
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|3:0
|Динамо (Киров)
|21.08.2015
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|4:1
|Химик (Дзержинск)
|16.08.2015
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|2:2
|Носта (Новотроицк)
|45'
|10.08.2015
|1' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|2:0
|Химик (Дзержинск)
|50'
|03.08.2015
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|0:1
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|28.07.2015
|1' -90'
|Волга (Ульяновск)
|3:0
|Химик (Дзержинск)
|20.07.2015
|1' -66'
|Химик (Дзержинск)
|1:1
|Пари НН (Нижний Новгород)