Антон Середа - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Антон
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Середа
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 января 1980 (43 года)
|Рост
|178
|Вес
|66
|Имя
|Антон
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Середа
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 января 1980 (43 года)
|Рост
|178
|Вес
|66
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив
|14
|4
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2015
|63' -90'
|Витязь (Подольск)
|2:1
|Локомотив (Лиски)
|25.10.2015
|54' -90'
|Локомотив (Лиски)
|1:1
|Калуга (Калуга)
|18.10.2015
|1' -90'
|Авангард (Курск)
|1:2
|Локомотив (Лиски)
|11.10.2015
|1' -84'
|Локомотив (Лиски)
|3:0
|Зенит (Пенза)
|57' 66'
|04.10.2015
|1' -74'
|Тамбов (Тамбов)
|2:2
|Локомотив (Лиски)
|4' 55'
|27.09.2015
|1' -61'
|Локомотив (Лиски)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|14.09.2015
|1' -81'
|Локомотив (Лиски)
|1:0
|Орел (Орел)
|07.09.2015
|84' -90'
|Энергомаш (Белгород)
|0:0
|Локомотив (Лиски)
|31.08.2015
|1' -63'
|Металлург Л (Липецк)
|0:0
|Локомотив (Лиски)
|22.08.2015
|1' -55'
|Локомотив (Лиски)
|5:0
|Арсенал-2 (Тула)
|35'
|17.08.2015
|1' -79'
|Динамо Бр (Брянск)
|0:0
|Локомотив (Лиски)
|11.08.2015
|1' -81'
|Локомотив (Лиски)
|1:2
|Витязь (Подольск)
|28.07.2015
|1' -90'
|Локомотив (Лиски)
|0:0
|Авангард (Курск)
|45'
|20.07.2015
|78' -90'
|Чертаново (Москва)
|1:1
|Локомотив (Лиски)