Денис Большаков - статистика
#9 | Полузащитник
|Имя
|Денис
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Большаков
|Команда
|Домодедово
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июня 1987 (35 лет)
|Рост
|181
|Вес
|75
|Имя
|Денис
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Большаков
|Команда
|Домодедово
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июня 1987 (35 лет)
|Рост
|181
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Домодедово
|17
|3
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2016
|1' -90'
|Домодедово (Москва)
|2:2
|Карелия (Петрозаводск)
|25'
|08.11.2015
|1' -90'
|Домодедово (Москва)
|2:1
|Псков-747 (Псков)
|01.11.2015
|1' -90'
|Строгино (Москва)
|1:1
|Домодедово (Москва)
|26.10.2015
|1' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|2:0
|Домодедово (Москва)
|21.10.2015
|1' -90'
|Домодедово (Москва)
|3:0
|Коломна (Коломна)
|17.10.2015
|1' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|2:2
|Домодедово (Москва)
|11.10.2015
|1' -90'
|Домодедово (Москва)
|1:3
|Сочи (Сочи)
|86'
|19.09.2015
|1' -90'
|Волга (Тверь)
|1:1
|Домодедово (Москва)
|27'
|15.09.2015
|1' -90'
|Домодедово (Москва)
|0:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|08.09.2015
|1' -78'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|2:1
|Домодедово (Москва)
|01.09.2015
|1' -90'
|Домодедово (Москва)
|0:1
|Москва (Москва)
|59'
|25.08.2015
|1' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|0:2
|Домодедово (Москва)
|53' 90'
|18.08.2015
|1' -90'
|Псков-747 (Псков)
|1:0
|Домодедово (Москва)
|12.08.2015
|1' -65'
|Домодедово (Москва)
|1:1
|Строгино (Москва)
|04.08.2015
|1' -90'
|Домодедово (Москва)
|2:2
|ЦРФСО (Смоленск)
|28.07.2015
|1' -90'
|Коломна (Коломна)
|2:3
|Домодедово (Москва)
|20.07.2015
|1' -90'
|Домодедово (Москва)
|0:2
|Спартак К (Кострома)
|29'