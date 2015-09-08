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    Денис Большаков - статистика

    #9 | Полузащитник
    Имя Денис
    Отчество Александрович
    Фамилия Большаков
    Команда Домодедово
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 июня 1987 (35 лет)
    Рост 181
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Домодедово 17 3 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.04.2016 1' -90' Домодедово (Москва) 2:2 Карелия (Петрозаводск)
    25'
    08.11.2015 1' -90' Домодедово (Москва) 2:1 Псков-747 (Псков)
    01.11.2015 1' -90' Строгино (Москва) 1:1 Домодедово (Москва)
    26.10.2015 1' -90' ЦРФСО (Смоленск) 2:0 Домодедово (Москва)
    21.10.2015 1' -90' Домодедово (Москва) 3:0 Коломна (Коломна)
    17.10.2015 1' -90' Торпедо Вл (Владимир) 2:2 Домодедово (Москва)
    11.10.2015 1' -90' Домодедово (Москва) 1:3 Сочи (Сочи)
    86'
    19.09.2015 1' -90' Волга (Тверь) 1:1 Домодедово (Москва)
    27'
    15.09.2015 1' -90' Домодедово (Москва) 0:1 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    08.09.2015 1' -78' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 2:1 Домодедово (Москва)
    01.09.2015 1' -90' Домодедово (Москва) 0:1 Москва (Москва)
    59'
    25.08.2015 1' -90' Карелия (Петрозаводск) 0:2 Домодедово (Москва)
    53' 90'
    18.08.2015 1' -90' Псков-747 (Псков) 1:0 Домодедово (Москва)
    12.08.2015 1' -65' Домодедово (Москва) 1:1 Строгино (Москва)
    04.08.2015 1' -90' Домодедово (Москва) 2:2 ЦРФСО (Смоленск)
    28.07.2015 1' -90' Коломна (Коломна) 2:3 Домодедово (Москва)
    20.07.2015 1' -90' Домодедово (Москва) 0:2 Спартак К (Кострома)
    29'
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