Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Артем Брагин - статистика

    #80 | Полузащитник
    Имя Артем
    Отчество Александрович
    Фамилия Брагин
    Команда Химик
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 января 1992 (31 год)
    Рост 180
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химик 16 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.10.2015 1' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 2:1 Химик (Дзержинск)
    26.10.2015 1' -90' Химик (Дзержинск) 2:1 Зенит-Ижевск (Ижевск)
    20.10.2015 1' -90' Химик (Дзержинск) 0:2 Нефтехимик (Нижнекамск)
    14.10.2015 1' -90' Динамо (Киров) 1:2 Химик (Дзержинск)
    08.10.2015 Был в запасе Химик (Дзержинск) 2:0 Лада-Тольятти (Тольятти)
    03.10.2015 1' -90' Носта (Новотроицк) 1:2 Химик (Дзержинск)
    27.09.2015 1' -84' Химик (Дзержинск) 2:3 Челябинск (Челябинск)
    21.09.2015 1' -90' Сызрань-2003 (Сызрань) 2:3 Химик (Дзержинск)
    15.09.2015 1' -90' Химик (Дзержинск) 0:3 Волга (Ульяновск)
    09.09.2015 1' -90' Зенит-Ижевск (Ижевск) 0:0 Химик (Дзержинск)
    68'
    03.09.2015 1' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 2:1 Химик (Дзержинск)
    21.08.2015 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 4:1 Химик (Дзержинск)
    16.08.2015 1' -90' Химик (Дзержинск) 2:2 Носта (Новотроицк)
    87'
    10.08.2015 1' -90' Челябинск (Челябинск) 2:0 Химик (Дзержинск)
    52'
    03.08.2015 1' -90' Химик (Дзержинск) 0:1 Сызрань-2003 (Сызрань)
    28.07.2015 1' -90' Волга (Ульяновск) 3:0 Химик (Дзержинск)
    20.07.2015 1' -90' Химик (Дзержинск) 1:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    • Читайте нас: 
    11