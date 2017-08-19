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    Игорь Телков - статистика

    #35 | Вратарь
    Имя Игорь
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Телков
    Команда Тюмень
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 6 мая 1989 (33 года)
    Рост 190
    Вес 88
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тюмень 2 -4 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2017 Был в запасе Тюмень (Тюмень) 0:0 Факел (Воронеж)
    29.10.2017 Был в запасе Тюмень (Тюмень) 1:1 Енисей (Красноярск)
    14.10.2017 Был в запасе Тюмень (Тюмень) 3:1 Тамбов (Тамбов)
    07.10.2017 1' -90' Оренбург (Оренбург) 3:0 Тюмень (Тюмень)
    24.09.2017 Был в запасе Тюмень (Тюмень) 4:0 Авангард (Курск)
    10.09.2017 Был в запасе Тюмень (Тюмень) 2:0 Шинник (Ярославль)
    06.09.2017 1' -90' Волгарь (Астрахань) 1:0 Тюмень (Тюмень)
    02.09.2017 Был в запасе Тюмень (Тюмень) 2:2 Химки (Химки)
    27.08.2017 Был в запасе Томь (Томск) 0:0 Тюмень (Тюмень)
    19.08.2017 Был в запасе Тюмень (Тюмень) 0:2 Крылья Советов (Самара)
    09.08.2017 Был в запасе Тюмень (Тюмень) 1:2 Луч (Владивосток)
    05.08.2017 Был в запасе Тюмень (Тюмень) 1:1 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    30.07.2017 Был в запасе Тюмень (Тюмень) 1:1 Ротор (Волгоград)
    22.07.2017 Был в запасе Тюмень (Тюмень) 2:2 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    08.07.2017 Был в запасе Тюмень (Тюмень) 1:2 Балтика (Калининград)
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