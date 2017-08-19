Игорь Телков - статистика
#35 | Вратарь
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Телков
|Команда
|Тюмень
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|6 мая 1989 (33 года)
|Рост
|190
|Вес
|88
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Телков
|Команда
|Тюмень
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|6 мая 1989 (33 года)
|Рост
|190
|Вес
|88
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тюмень
|2
|-4
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2017
|Был в запасе
|Тюмень (Тюмень)
|0:0
|Факел (Воронеж)
|29.10.2017
|Был в запасе
|Тюмень (Тюмень)
|1:1
|Енисей (Красноярск)
|14.10.2017
|Был в запасе
|Тюмень (Тюмень)
|3:1
|Тамбов (Тамбов)
|07.10.2017
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|3:0
|Тюмень (Тюмень)
|24.09.2017
|Был в запасе
|Тюмень (Тюмень)
|4:0
|Авангард (Курск)
|10.09.2017
|Был в запасе
|Тюмень (Тюмень)
|2:0
|Шинник (Ярославль)
|06.09.2017
|1' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|1:0
|Тюмень (Тюмень)
|02.09.2017
|Был в запасе
|Тюмень (Тюмень)
|2:2
|Химки (Химки)
|27.08.2017
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|0:0
|Тюмень (Тюмень)
|19.08.2017
|Был в запасе
|Тюмень (Тюмень)
|0:2
|Крылья Советов (Самара)
|09.08.2017
|Был в запасе
|Тюмень (Тюмень)
|1:2
|Луч (Владивосток)
|05.08.2017
|Был в запасе
|Тюмень (Тюмень)
|1:1
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|30.07.2017
|Был в запасе
|Тюмень (Тюмень)
|1:1
|Ротор (Волгоград)
|22.07.2017
|Был в запасе
|Тюмень (Тюмень)
|2:2
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|08.07.2017
|Был в запасе
|Тюмень (Тюмень)
|1:2
|Балтика (Калининград)