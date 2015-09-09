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    Олег Быков - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Олег
    Отчество Андреевич
    Фамилия Быков
    Команда Химик
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 июля 1987 (35 лет)
    Рост 170
    Вес 61
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химик 17 1 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.10.2015 1' -77' Пари НН (Нижний Новгород) 2:1 Химик (Дзержинск)
    61'
    26.10.2015 57' -90' Химик (Дзержинск) 2:1 Зенит-Ижевск (Ижевск)
    20.10.2015 1' -40' Химик (Дзержинск) 0:2 Нефтехимик (Нижнекамск)
    14.10.2015 1' -53' Динамо (Киров) 1:2 Химик (Дзержинск)
    08.10.2015 1' -16' Химик (Дзержинск) 2:0 Лада-Тольятти (Тольятти)
    03.10.2015 1' -76' Носта (Новотроицк) 1:2 Химик (Дзержинск)
    27.09.2015 50' -90' Химик (Дзержинск) 2:3 Челябинск (Челябинск)
    21.09.2015 1' -46' Сызрань-2003 (Сызрань) 2:3 Химик (Дзержинск)
    15.09.2015 1' -57' Химик (Дзержинск) 0:3 Волга (Ульяновск)
    09.09.2015 1' -74' Зенит-Ижевск (Ижевск) 0:0 Химик (Дзержинск)
    03.09.2015 1' -89' Нефтехимик (Нижнекамск) 2:1 Химик (Дзержинск)
    28.08.2015 1' -76' Химик (Дзержинск) 3:0 Динамо (Киров)
    70'
    21.08.2015 1' -46' Лада-Тольятти (Тольятти) 4:1 Химик (Дзержинск)
    45'
    16.08.2015 1' -90' Химик (Дзержинск) 2:2 Носта (Новотроицк)
    10.08.2015 1' -90' Челябинск (Челябинск) 2:0 Химик (Дзержинск)
    28.07.2015 1' -90' Волга (Ульяновск) 3:0 Химик (Дзержинск)
    20.07.2015 1' -90' Химик (Дзержинск) 1:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    22'
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