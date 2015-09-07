Сергей Полосин - статистика
#86 | Защитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Полосин
|Команда
|Орел
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 января 1986 (37 лет)
|Рост
|170
|Вес
|65
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Полосин
|Команда
|Орел
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 января 1986 (37 лет)
|Рост
|170
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Орел
|17
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -90'
|Орел (Орел)
|1:0
|Витязь (Подольск)
|01.11.2015
|1' -90'
|Калуга (Калуга)
|3:1
|Орел (Орел)
|25.10.2015
|1' -90'
|Орел (Орел)
|0:1
|Авангард (Курск)
|18.10.2015
|1' -90'
|Чертаново (Москва)
|2:0
|Орел (Орел)
|11.10.2015
|1' -90'
|Орел (Орел)
|0:3
|Тамбов (Тамбов)
|70'
|04.10.2015
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:0
|Орел (Орел)
|27.09.2015
|1' -90'
|Орел (Орел)
|0:0
|Рязань (Рязань)
|34'
|21.09.2015
|1' -90'
|Энергомаш (Белгород)
|1:1
|Орел (Орел)
|14.09.2015
|1' -90'
|Локомотив (Лиски)
|1:0
|Орел (Орел)
|07.09.2015
|1' -90'
|Орел (Орел)
|0:0
|Металлург Л (Липецк)
|31.08.2015
|1' -90'
|Арсенал-2 (Тула)
|2:1
|Орел (Орел)
|24.08.2015
|1' -46'
|Орел (Орел)
|1:0
|Динамо Бр (Брянск)
|17.08.2015
|1' -90'
|Витязь (Подольск)
|1:0
|Орел (Орел)
|11.08.2015
|1' -90'
|Орел (Орел)
|0:0
|Калуга (Калуга)
|03.08.2015
|1' -90'
|Авангард (Курск)
|1:0
|Орел (Орел)
|28.07.2015
|1' -90'
|Орел (Орел)
|0:2
|Чертаново (Москва)
|20.07.2015
|1' -90'
|Зенит (Пенза)
|0:1
|Орел (Орел)