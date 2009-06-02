|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|20
|2
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.10.2009
|88' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|3:0
|Чита (Чита)
|28.08.2009
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|0:0
|Волга (Нижний Новгород)
|37'
|20.08.2009
|75' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:0
|Балтика (Калининград)
|17.08.2009
|63' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|4:1
|Шинник (Ярославль)
|29.07.2009
|1' -52'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:0
|Металлург Л (Липецк)
|26.07.2009
|68' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|2:1
|Салют (Белгород)
|27.06.2009
|70' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|2:0
|Сибирь (Новосибирск)
|90'
|24.06.2009
|1' -74'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:1
|Урал (Екатеринбург)
|13.06.2009
|1' -90'
|Чита (Чита)
|3:2
|Волга (Нижний Новгород)
|02.06.2009
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:0
|Волга (Нижний Новгород)
|78'
|22.05.2009
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:1
|Анжи (Махачкала)
|52'
|14.05.2009
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:0
|Волга (Нижний Новгород)
|11.05.2009
|1' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|1:3
|Волга (Нижний Новгород)
|72'
|03.05.2009
|1' -46'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:0
|Витязь (Подольск)
|30.04.2009
|1' -61'
|Волга (Нижний Новгород)
|4:2
|Носта (Новотроицк)
|33'
|19.04.2009
|1' -64'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Волга (Нижний Новгород)
|31.03.2009
|1' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|0:0
|Волга (Нижний Новгород)
|28.03.2009
|1' -90'
|Салют (Белгород)
|1:1
|Волга (Нижний Новгород)