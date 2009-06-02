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    Никола Митрович - статистика

    Имя Никола
    Отчество Слободанович
    Фамилия Митрович
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 июля 1987 (35 лет)
    Рост 175
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волга 20 2 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.10.2009 88' -90' Волга (Нижний Новгород) 3:0 Чита (Чита)
    28.08.2009 1' -90' Носта (Новотроицк) 0:0 Волга (Нижний Новгород)
    37'
    20.08.2009 75' -90' Волга (Нижний Новгород) 1:0 Балтика (Калининград)
    17.08.2009 63' -90' Волга (Нижний Новгород) 4:1 Шинник (Ярославль)
    29.07.2009 1' -52' Волга (Нижний Новгород) 1:0 Металлург Л (Липецк)
    26.07.2009 68' -90' Волга (Нижний Новгород) 2:1 Салют (Белгород)
    27.06.2009 70' -90' Волга (Нижний Новгород) 2:0 Сибирь (Новосибирск)
    90'
    24.06.2009 1' -74' Волга (Нижний Новгород) 1:1 Урал (Екатеринбург)
    13.06.2009 1' -90' Чита (Чита) 3:2 Волга (Нижний Новгород)
    02.06.2009 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 2:0 Волга (Нижний Новгород)
    78'
    22.05.2009 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 1:1 Анжи (Махачкала)
    52'
    14.05.2009 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:0 Волга (Нижний Новгород)
    11.05.2009 1' -90' Краснодар (Краснодар) 1:3 Волга (Нижний Новгород)
    72'
    03.05.2009 1' -46' Волга (Нижний Новгород) 0:0 Витязь (Подольск)
    30.04.2009 1' -61' Волга (Нижний Новгород) 4:2 Носта (Новотроицк)
    33'
    19.04.2009 1' -64' Шинник (Ярославль) 1:0 Волга (Нижний Новгород)
    31.03.2009 1' -90' Металлург Л (Липецк) 0:0 Волга (Нижний Новгород)
    28.03.2009 1' -90' Салют (Белгород) 1:1 Волга (Нижний Новгород)
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