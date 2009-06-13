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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чита - Волга
Чита - Волга: обзор матча 13 июня 2009
Чита
13.06.2009, суббота, 09:00
Россия. Первый дивизион, 15 тур
3 : 2
Завершен
Волга
36'
М. Крейсман
48'
Г. Богю
89'
И. Нагибин (П)
21'
А. Зернов
29'
А. Хазов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чита - Волга
ГОЛ с пенальти! 3:2!
И. Нагибин
Замена
С. Осадчук
️️️️
А. Хазов
Вторая желтая
Р. Гаврюш
Замена
С. Щеглов
️️️️
В. Булатенко
Замена
Г. Гармашов
️️️️
М. Ванев
Замена
М. Семакин
️️️️
Й. Пройич
Замена
️️️️
С. Турсунов
Замена
М. Аристархов
️️️️
А. Зернов
Желтая карточка
Й. Пройич
Желтая карточка
Р. Гаврюш
ГОЛ! 2:2!
Г. Богю
Замена
Р. Гаврюш
️️️️
С. Хабаров
ГОЛ! 1:2!
М. Крейсман
ГОЛ! 0:2!
А. Хазов
Замена
В. Беличенко
️️️️
И. Лесков
ГОЛ! 0:1!
А. Зернов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чита
32
Александр Бодялов
ВР
1
Евгений Городов
ВР
2
Иван Лесков
ЦЗ
7
Михаил Ванев
ЦЗ
13
Алексей Подпругин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
10
Владимир Булатенко
ЦП
0
Максим Крейсман
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
20
Сергей Хабаров
ПП
0
Георге Богю
ЦФ
Волга
0
Йосип Пройич
ЦЗ
32
Олег Трифонов
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
0
Никола Митрович
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
22
Александр Зернов
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
Чита
26
Виталий Беличенко
ЦЗ
9
Роман Гаврюш
ЦП
91
Георгий Гармашов
ЦП
8
Сергей Щеглов
ЦП
Волга
14
Максим Семакин
ЦП
4
Сергей Осадчук
ЦП
40
Максим Аристархов
ЦФ
4-4-1
32
Бодялов
2
Лесков
13
Подпругин
3
Аликин
7
Ванев
10
Булатенко
0
Крейсман
9
Нагибин
20
Хабаров
0
Богю
3-2-2-1-2
55
Тараканов
15
Андреев
25
Буйволов
0
Пройич
32
Трифонов
0
Митрович
58
Рашевский
17
Турсунов
16
Хазов
22
Зернов
20
Хабаров
9
Гаврюш
9
Гаврюш
20
Хабаров
7
Ванев
91
Гармашов
91
Гармашов
7
Ванев
2
Лесков
26
Беличенко
26
Беличенко
2
Лесков
10
Булатенко
8
Щеглов
8
Щеглов
10
Булатенко
22
Зернов
40
Аристархов
40
Аристархов
22
Зернов
0
Пройич
14
Семакин
14
Семакин
0
Пройич
16
Хазов
4
Осадчук
4
Осадчук
16
Хазов
Остались в запасе
Чита
Волга
Остались в запасе
Остались в запасе
Статистика матча Чита - Волга
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Чита
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чертаново
3 : 0
12.08.2026
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Чертаново
2 : 0
05.06.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Олимп-Долгопрудный-2
2 : 2
28.05.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Чита
3 : 1
21.05.2022
Химик
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 7 тур
Чита
1 : 2
14.05.2022
Торпедо Вл
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Куница
(Краснодар)
Стадион:
Локомотив
Новости команд
Все
Чита
Волга
3-й клуб снялся с Кубка России
5 августа
5
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22 июля
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2
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