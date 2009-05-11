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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар - Волга
Краснодар - Волга: обзор матча 11 мая 2009
Краснодар
11.05.2009, понедельник, 15:00
Россия. Первый дивизион, 9 тур
1 : 3
Завершен
Волга
52'
А. Михеев
17'
М. Семакин
72'
Н. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Волга
Замена
А. Зернов
️️️️
М. Семакин
Замена
Д. Айдов
️️️️
О. Трифонов
Замена
М. Аристархов
️️️️
А. Хазов
ГОЛ! 1:2!
Н. Митрович
Замена
И. Герасимов
️️️️
Д. Дорожкин
Замена
Д. Полянин
️️️️
А. Силютин
Желтая карточка
П. Могилевский
ГОЛ! 1:1!
А. Михеев
Замена
А. Олейник
️️️️
В. Баламестный
Замена
С. Емельянов
️️️️
А. Фатуллаев
Замена
С. Цуканов
️️️️
С. Соколов
Желтая карточка
Д. Коваленко
17'
ГОЛ! 0:1!
М. Семакин
14'
Желтая карточка
А. Хазов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
2
Сергей Соколов
ЦЗ
4
Дмитрий Коваленко
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
5
Юрий Дубровин
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
25
Максим Деменко
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
8
Виталий Баламестный
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Волга
32
Олег Трифонов
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
22
Андрей Силютин
ЦП
0
Никола Митрович
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
16
Антон Хазов
ЦФ
Краснодар
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
0
Сергей Емельянов
ЦП
22
Иван Герасимов
ЦФ
27
Александр Олейник
ЦФ
Волга
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
40
Максим Аристархов
ЦФ
22
Александр Зернов
ЦФ
3-3-2-2
31
Пчелинцев
2
Соколов
4
Коваленко
24
Мирошниченко
15
Калешин
15
Фатуллаев
5
Дубровин
25
Деменко
90
Михеев
13
Дорожкин
8
Баламестный
4-3-1-1
23
Могилевский
25
Буйволов
15
Андреев
32
Трифонов
22
Силютин
0
Митрович
14
Семакин
17
Турсунов
16
Хазов
15
Фатуллаев
0
Емельянов
0
Емельянов
15
Фатуллаев
13
Дорожкин
22
Герасимов
22
Герасимов
13
Дорожкин
2
Соколов
39
Цуканов
39
Цуканов
2
Соколов
8
Баламестный
27
Олейник
27
Олейник
8
Баламестный
16
Хазов
40
Аристархов
40
Аристархов
16
Хазов
14
Семакин
22
Зернов
22
Зернов
14
Семакин
32
Трифонов
4
Айдов
4
Айдов
32
Трифонов
22
Силютин
6
Полянин
6
Полянин
22
Силютин
Остались в запасе
Краснодар
Волга
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Статистика матча Краснодар - Волга
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
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