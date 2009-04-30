Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Носта
Волга - Носта: обзор матча 30 апреля 2009
Волга
30.04.2009, четверг, 18:00
Россия. Первый дивизион, 7 тур
4 : 2
Завершен
Носта
1'
Д. Андреев
33'
Н. Митрович (П)
65'
А. Хазов
70'
О. Трифонов (П)
39'
В. Янчук (П)
57'
В. Янчук (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Носта
Желтая карточка
Д. Айдов
Замена
А. Силютин
️️️️
С. Турсунов
Замена
Д. Подружко
️️️️
А. Евстафьев
Замена
С. Фролов
️️️️
А. Пазин
Желтая карточка
Д. Андреев
Желтая карточка
А. Семенов
Замена
Д. Айдов
️️️️
А. Зернов
Красная карточка
С. Рашевский
Желтая карточка
Р. Суродин
Вторая желтая
В. Левшин
Желтая карточка
А. Луканченков
ГОЛ с пенальти! 4:2!
О. Трифонов
Замена
М. Аристархов
️️️️
А. Хазов
ГОЛ! 3:2!
А. Хазов
Замена
А. Зернов
️️️️
Н. Митрович
ГОЛ с пенальти! 2:2!
В. Янчук
Желтая карточка
В. Левшин
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Янчук
Желтая карточка
А. Семенов
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Н. Митрович
ГОЛ! 1:0!
Д. Андреев
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
32
Олег Трифонов
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
0
Никола Митрович
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
16
Антон Хазов
ЦФ
Носта
1
Денис Вавилин
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
32
Владимир Левшин
ЛВ
11
Андрей Пазин
ОП
20
Руслан Суродин
ЦП
99
Вадим Янчук
ЦФ
15
Александр Евстафьев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Волга
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
22
Андрей Силютин
ЦП
22
Александр Зернов
ЦФ
40
Максим Аристархов
ЦФ
Носта
18
Дмитрий Подружко
ЦП
2
Сергей Фролов
ЦФ
3-2-3-1-1
25
Буйволов
23
Могилевский
15
Андреев
32
Трифонов
6
Полянин
0
Митрович
58
Рашевский
14
Семакин
17
Турсунов
16
Хазов
3-3-1-1-2
1
Вавилин
13
Семенов
26
Луканченков
13
Семенов
27
Лебедев
11
Пазин
41
Горин
20
Суродин
32
Левшин
15
Евстафьев
99
Янчук
0
Митрович
22
Зернов
22
Зернов
0
Митрович
16
Хазов
40
Аристархов
40
Аристархов
16
Хазов
17
Турсунов
22
Силютин
22
Силютин
17
Турсунов
Зернов
4
Айдов
4
Айдов
Зернов
15
Евстафьев
18
Подружко
18
Подружко
15
Евстафьев
11
Пазин
2
Фролов
2
Фролов
11
Пазин
Остались в запасе
Волга
Носта
Главный тренер
Сергей Подпалый
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Сергей Подпалый
Статистика матча Волга - Носта
2
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Оренбург-2
5 : 1
25.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Челябинск-2
0 : 0
18.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Носта
2 : 1
11.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Урал-2
1 : 2
04.10.2026
Носта
Информация о матче
Стадион:
Полет
Новости команд
Все
Волга
Носта
«Урал-2» – «Носта»: кто победит в матче 6 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Носта» – «Оренбург-2»: кто победит в матче 5 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Носта» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Носта» – «Сокол»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
25 августа
«Химик» – «Носта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
Бывший защитник «Волги» назвал причину изменений в судьбе Сапогова
2023.12.20 08:30
Медиаклуб ведет переговоры с Сапоговым
2023.11.22 12:44
Экс-игрок «Волги» задержан за похищение человека, разбой и вымогательство
2023.09.28 17:33
Умер экс-форвард «Волги» Шелтон. Ему было 35 лет
2021.01.23 09:35
4
Сычев: «Полтора года тянулись долги «Волги»
2017.07.28 10:17
«Урал-2» – «Носта»: кто победит в матче 6 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Носта» – «Оренбург-2»: кто победит в матче 5 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Носта» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Носта» – «Сокол»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
25 августа
«Химик» – «Носта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+