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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Витязь
Волга - Витязь: обзор матча 03 мая 2009
Волга
03.05.2009, воскресенье, 16:00
Россия. Первый дивизион, 8 тур
0 : 0
Завершен
Витязь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Витязь
Замена
В. Полевиков
️️️️
А. Киреев
Замена
А. Силютин
️️️️
С. Турсунов
Желтая карточка
А. Хазов
Замена
М. Аристархов
️️️️
Д. Андреев
Замена
А. Зернов
️️️️
О. Трифонов
Замена
С. Шарин
️️️️
А. Архипов
Замена
М. Андреев
️️️️
С. Анохин
Замена
А. Мязин
️️️️
С. Мельников
Замена
Н. Иньяц
️️️️
Н. Митрович
Желтая карточка
А. Архипов
Желтая карточка
Н. Денисов
Желтая карточка
Д. Андреев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
32
Олег Трифонов
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
0
Никола Митрович
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
16
Антон Хазов
ЦФ
Витязь
1
Ренат Соколов
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
50
Никита Денисов
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
4
Илья Калашников
ЦП
9
Владимир Авсюк
ЦП
18
Алексей Архипов
ЦП
13
Семен Мельников
ЦФ
10
Сергей Анохин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Волга
22
Андрей Силютин
ЦП
40
Максим Аристархов
ЦФ
22
Александр Зернов
ЦФ
0
Ненад Иньяц
ЦФ
Витязь
8
Сергей Шарин
ЦП
77
Максим Андреев
АП
23
Виталий Полевиков
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
3-2-2-1-1
23
Могилевский
25
Буйволов
15
Андреев
4
Айдов
6
Полянин
0
Митрович
14
Семакин
17
Турсунов
16
Хазов
3-2-3-2
1
Соколов
50
Денисов
88
Киреев
3
Смирнов
22
Шабаев
55
Лобов
4
Калашников
9
Авсюк
18
Архипов
10
Анохин
13
Мельников
15
Андреев
40
Аристархов
40
Аристархов
15
Андреев
32
Трифонов
22
Зернов
22
Зернов
32
Трифонов
17
Турсунов
22
Силютин
22
Силютин
17
Турсунов
0
Митрович
0
Иньяц
0
Иньяц
0
Митрович
10
Анохин
77
Андреев
77
Андреев
10
Анохин
18
Архипов
8
Шарин
8
Шарин
18
Архипов
88
Киреев
23
Полевиков
23
Полевиков
88
Киреев
13
Мельников
87
Мязин
87
Мязин
13
Мельников
Остались в запасе
Волга
Витязь
Главный тренер
Сергей Балахнин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Сергей Балахнин
Статистика матча Волга - Витязь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Динамо Бр
2 : 0
28.05.2017
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Витязь
4 : 1
21.05.2017
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Витязь
3 : 3
13.05.2017
Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Витязь
4 : 4
08.05.2017
Арсенал-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
Рязань
3 : 0
30.04.2017
Витязь
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Полет
Посещаемость:
3500 из 4600 зрителей (76%)
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