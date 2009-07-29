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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Металлург Л
Волга - Металлург Л: обзор матча 29 июля 2009
Волга
29.07.2009, среда, 18:00
Россия. Первый дивизион, 22 тур
1 : 0
Завершен
Металлург Л
76'
А. Хазов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Металлург Л
Желтая карточка
М. Панин
Замена
️️️️
А. Хазов
ГОЛ! 1:0!
А. Хазов
Желтая карточка
А. Сыропятов
Замена
️️️️
А. Овчинников
Замена
️️️️
О. Трифонов
Замена
️️️️
Н. Митрович
Замена
️️️️
Н. Иньяц
Желтая карточка
А. Овчинников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Волга
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
32
Олег Трифонов
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
0
Никола Митрович
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
0
Ненад Иньяц
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
Металлург Л
0
Дмитрий Алексеев
ВР
19
Алексей Журавлев
ЛЗ
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
2
Дмитрий Ивченко
ЦЗ
2
Алексей Сыропятов
ЦЗ
9
Александр Фомичев
ЦЗ
45
Дмитрий Косенко
ПЗ
10
Михаил Костин
ЦП
21
Максим Панин
ЦП
11
Максим Обозный
ЦФ
10
Андрей Овчинников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
3-2-2-1-2
32
Трифонов
25
Буйволов
23
Могилевский
4
Айдов
6
Полянин
0
Митрович
58
Рашевский
17
Турсунов
16
Хазов
0
Иньяц
3-2-2-2
0
Алексеев
2
Ивченко
2
Сыропятов
9
Фомичев
45
Косенко
2
Кренделев
10
Костин
21
Панин
10
Овчинников
11
Обозный
Остались в запасе
Волга
Металлург Л
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Статистика матча Волга - Металлург Л
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
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