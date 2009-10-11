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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Чита
Волга - Чита: обзор матча 11 октября 2009
Волга
11.10.2009, воскресенье, 19:00
Россия. Первый дивизион, 35 тур
3 : 0
Завершен
Чита
45'
С. Рашевский
79'
А. Буйволов
90+2'
М. Мысин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Чита
ГОЛ! 3:0!
М. Мысин
+2
Замена
Н. Митрович
️️️️
С. Рашевский
Вторая желтая
И. Смольников
Замена
М. Мысин
️️️️
А. Хазов
Замена
Р. Гаврюш
️️️️
И. Нагибин
ГОЛ! 2:0!
А. Буйволов
Желтая карточка
И. Смольников
Замена
️️️️
С. Виноградов
Желтая карточка
Г. Богю
Замена
Г. Богю
️️️️
П. Гаранников
Замена
В. Селецкий
️️️️
Г. Гармашов
Замена
А. Бураков
️️️️
С. Щеглов
ГОЛ! 1:0!
С. Рашевский
15'
Желтая карточка
А. Подпругин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
32
Олег Трифонов
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
11
Сергей Виноградов
ЦП
0
Ярослав Харитонский
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
16
Антон Хазов
ЦФ
Чита
88
Андрей Синицын
ВР
7
Михаил Ванев
ЦЗ
15
Сергей Нюхалов
ЦЗ
13
Алексей Подпругин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
8
Сергей Щеглов
ЦП
10
Владимир Булатенко
ЦП
91
Георгий Гармашов
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
23
Павел Гаранников
ЦФ
Волга
12
Андрей Кондратюк
ВР
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
22
Михаил Мысин
ЦП
0
Никола Митрович
ЦП
22
Андрей Силютин
ЦП
4
Сергей Осадчук
ЦП
Чита
2
Иван Лесков
ЦЗ
14
Виталий Селецкий
ЦП
9
Роман Гаврюш
ЦП
27
Александр Бураков
ЦП
0
Георге Богю
ЦФ
4-4-1-1
4
Айдов
25
Буйволов
55
Тараканов
32
Трифонов
11
Виноградов
14
Семакин
58
Рашевский
0
Харитонский
17
Турсунов
16
Хазов
3-2-4-1
88
Синицын
15
Нюхалов
13
Подпругин
3
Аликин
8
Смольников
7
Ванев
10
Булатенко
91
Гармашов
9
Нагибин
8
Щеглов
23
Гаранников
16
Хазов
22
Мысин
22
Мысин
16
Хазов
58
Рашевский
0
Митрович
0
Митрович
58
Рашевский
91
Гармашов
14
Селецкий
14
Селецкий
91
Гармашов
9
Нагибин
9
Гаврюш
9
Гаврюш
9
Нагибин
23
Гаранников
0
Богю
0
Богю
23
Гаранников
8
Щеглов
27
Бураков
27
Бураков
8
Щеглов
Остались в запасе
Волга
Чита
22
Андрей Силютин
ЦП
12
Андрей Кондратюк
ВР
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
4
Сергей Осадчук
ЦП
2
Иван Лесков
ЦЗ
Остались в запасе
22
Андрей Силютин
ЦП
12
Андрей Кондратюк
ВР
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
4
Сергей Осадчук
ЦП
Остались в запасе
2
Иван Лесков
ЦЗ
Статистика матча Волга - Чита
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Чита
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чертаново
3 : 0
12.08.2026
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Чертаново
2 : 0
05.06.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Олимп-Долгопрудный-2
2 : 2
28.05.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Чита
3 : 1
21.05.2022
Химик
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 7 тур
Чита
1 : 2
14.05.2022
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Полет
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