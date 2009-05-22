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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Анжи
Волга - Анжи: обзор матча 22 мая 2009
Волга
22.05.2009, пятница, 18:00
Россия. Первый дивизион, 11 тур
1 : 1
Завершен
Анжи
61'
Н. Иньяц
47'
Н. Жосан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Анжи
Желтая карточка
Г. Ходжава
Замена
О. Трифонов
️️️️
М. Семакин
Замена
К. Аладашвили
️️️️
Д. Цораев
Замена
М. Аристархов
️️️️
Н. Иньяц
ГОЛ! 1:1!
Н. Иньяц
Замена
Н. Кажаров
️️️️
В. Мазалов
Замена
Д. Полянин
️️️️
Д. Андреев
Желтая карточка
Н. Иньяц
Желтая карточка
Г. Наваловский
Желтая карточка
Н. Митрович
ГОЛ! 0:1!
Н. Жосан
Замена
А. Силютин
️️️️
С. Турсунов
Желтая карточка
Д. Андреев
Желтая карточка
Н. Жосан
Желтая карточка
В. Мазалов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
0
Йосип Пройич
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
0
Никола Митрович
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
0
Ненад Иньяц
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
20
Эдик Саджая
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
23
Николай Жосан
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
28
Гоча Ходжава
ЦП
31
Константин Зуев
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
12
Вартан Мазалов
ЦФ
Волга
32
Олег Трифонов
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
22
Андрей Силютин
ЦП
40
Максим Аристархов
ЦФ
Анжи
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
87
Назир Кажаров
ЦФ
4-2-1-2
0
Пройич
15
Андреев
25
Буйволов
23
Могилевский
0
Митрович
14
Семакин
17
Турсунов
16
Хазов
0
Иньяц
4-1-4-1
31
Абаев
13
Тагирбеков
17
Мамаев
88
Наваловский
20
Саджая
88
Бакаев
6
Цораев
28
Ходжава
31
Зуев
23
Жосан
12
Мазалов
0
Иньяц
40
Аристархов
40
Аристархов
0
Иньяц
14
Семакин
32
Трифонов
32
Трифонов
14
Семакин
17
Турсунов
22
Силютин
22
Силютин
17
Турсунов
15
Андреев
6
Полянин
6
Полянин
15
Андреев
6
Цораев
11
Аладашвили
11
Аладашвили
6
Цораев
12
Мазалов
87
Кажаров
87
Кажаров
12
Мазалов
Остались в запасе
Волга
Анжи
Остались в запасе
Остались в запасе
Статистика матча Волга - Анжи
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Полет
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