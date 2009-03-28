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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - Волга
Салют - Волга: обзор матча 28 марта 2009
Салют
28.03.2009, суббота, 17:00
Россия. Первый дивизион, 1 тур
1 : 1
Завершен
Волга
61'
А. Порошин
79'
А. Хазов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салют - Волга
Желтая карточка
А. Силютин
Замена
Д. Ткачук
️️️️
В. Лешонок
Замена
В. Ланько
️️️️
А. Порошин
Замена
С. Осадчук
️️️️
М. Семакин
Желтая карточка
О. Трифонов
Замена
А. Зернов
️️️️
С. Турсунов
ГОЛ! 1:1!
А. Хазов
Замена
В. Коробкин
️️️️
Р. Сурнев
Замена
Д. Бурмистров
️️️️
Е. Шелютов
Замена
А. Силютин
️️️️
С. Рашевский
ГОЛ! 1:0!
А. Порошин
Желтая карточка
А. Отюцкий
Желтая карточка
В. Старков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салют
16
Сергей Котов
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
4
Андрей Отюцкий
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
7
Максим Шевченко
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
0
Андрей Порошин
ЦФ
0
Евгений Шелютов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Волга
32
Олег Трифонов
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
0
Никола Митрович
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
16
Антон Хазов
ЦФ
Салют
31
Денис Ткачук
ЛВ
21
Валерий Коробкин
ЦП
0
Виталий Ланько
ЦФ
10
Дмитрий Бурмистров
ЦФ
Волга
22
Андрей Силютин
ЦП
4
Сергей Осадчук
ЦП
22
Александр Зернов
ЦФ
40
Максим Аристархов
ЦФ
4-4-2
16
Котов
17
Старков
4
Отюцкий
91
Куликов
13
Марков
9
Лешонок
7
Бекетов
2
Сурнев
7
Шевченко
0
Шелютов
0
Порошин
4-3-1-1
6
Полянин
23
Могилевский
25
Буйволов
32
Трифонов
0
Митрович
58
Рашевский
14
Семакин
17
Турсунов
16
Хазов
0
Порошин
0
Ланько
0
Ланько
0
Порошин
2
Сурнев
21
Коробкин
21
Коробкин
2
Сурнев
9
Лешонок
31
Ткачук
31
Ткачук
9
Лешонок
0
Шелютов
10
Бурмистров
10
Бурмистров
0
Шелютов
17
Турсунов
22
Зернов
22
Зернов
17
Турсунов
58
Рашевский
22
Силютин
22
Силютин
58
Рашевский
40
Аристархов
40
Аристархов
14
Семакин
4
Осадчук
4
Осадчук
14
Семакин
Остались в запасе
Салют
Волга
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Салют - Волга
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
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Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Салют
Посещаемость:
8000 из 12000 зрителей (66%)
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