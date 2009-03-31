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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Металлург Л - Волга
Металлург Л - Волга: обзор матча 31 марта 2009
Металлург Л
31.03.2009, вторник, 18:00
Россия. Первый дивизион, 2 тур
0 : 0
Завершен
Волга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург Л - Волга
Желтая карточка
А. Кутьин
Замена
С. Курдюков
️️️️
А. Фомичев
Замена
М. Аристархов
️️️️
О. Трифонов
Желтая карточка
С. Турсунов
Замена
Д. Айдов
️️️️
С. Турсунов
Замена
А. Кутьин
️️️️
М. Обозный
Желтая карточка
Н. Иванов
Замена
А. Овчинников
️️️️
М. Стефанович
Замена
А. Гаджибеков
️️️️
А. Такам
Желтая карточка
А. Сыропятов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург Л
0
Дмитрий Алексеев
ВР
19
Алексей Журавлев
ЛЗ
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
2
Дмитрий Ивченко
ЦЗ
6
Николай Иванов
ЦЗ
0
Миодраг Стефанович
ЦЗ
2
Алексей Сыропятов
ЦЗ
9
Александр Фомичев
ЦЗ
10
Михаил Костин
ЦП
11
Максим Обозный
ЦФ
0
Анук Такам
ЦФ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Волга
32
Олег Трифонов
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
0
Никола Митрович
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
16
Антон Хазов
ЦФ
Металлург Л
2
Сергей Курдюков
ЦЗ
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
10
Андрей Овчинников
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Волга
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
40
Максим Аристархов
ЦФ
3-2-1-2
0
Алексеев
0
Стефанович
2
Сыропятов
9
Фомичев
2
Кренделев
19
Журавлев
10
Костин
0
Такам
11
Обозный
4-3-1-1
6
Полянин
25
Буйволов
23
Могилевский
32
Трифонов
0
Митрович
58
Рашевский
14
Семакин
17
Турсунов
16
Хазов
9
Фомичев
2
Курдюков
2
Курдюков
9
Фомичев
0
Стефанович
10
Овчинников
10
Овчинников
0
Стефанович
0
Такам
3
Гаджибеков
3
Гаджибеков
0
Такам
11
Обозный
48
Кутьин
48
Кутьин
11
Обозный
32
Трифонов
40
Аристархов
40
Аристархов
32
Трифонов
17
Турсунов
4
Айдов
4
Айдов
17
Турсунов
Остались в запасе
Металлург Л
Волга
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Статистика матча Металлург Л - Волга
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Металлург
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