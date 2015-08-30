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    Эдуард Круг - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Эдуард
    Отчество Сергевич
    Фамилия Круг
    Команда Новокузнецк
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 мая 1991 (31 год)
    Рост 182
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Новокузнецк 15 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.10.2015 79' -90' Якутия (Якутск) 3:5 Новокузнецк (Новокузнецк)
    12.10.2015 1' -90' Сибирь-2 (Новосибирск) 3:0 Новокузнецк (Новокузнецк)
    45'
    09.10.2015 1' -90' Чита (Чита) 0:1 Новокузнецк (Новокузнецк)
    45'
    02.10.2015 32' -90' Новокузнецк (Новокузнецк) 0:1 Иртыш (Омск)
    29.09.2015 Был в запасе Новокузнецк (Новокузнецк) 2:1 Томь-2 (Томск)
    19.09.2015 54' -88' Динамо (Барнаул) 2:1 Новокузнецк (Новокузнецк)
    12.09.2015 46' -90' Смена (Комсомольск-на-Амуре) 2:2 Новокузнецк (Новокузнецк)
    09.09.2015 1' -83' Сахалин (Южно-Сахалинск) 0:0 Новокузнецк (Новокузнецк)
    02.09.2015 1' -70' Новокузнецк (Новокузнецк) 2:3 Смена (Комсомольск-на-Амуре)
    30.08.2015 1' -90' Новокузнецк (Новокузнецк) 1:2 Сахалин (Южно-Сахалинск)
    23.08.2015 1' -88' Новокузнецк (Новокузнецк) 3:1 Динамо (Барнаул)
    24'
    13.08.2015 1' -90' Иртыш (Омск) 2:2 Новокузнецк (Новокузнецк)
    10.08.2015 46' -90' Томь-2 (Томск) 1:1 Новокузнецк (Новокузнецк)
    02.08.2015 1' -62' Новокузнецк (Новокузнецк) 1:1 Сибирь-2 (Новосибирск)
    30.07.2015 1' -90' Новокузнецк (Новокузнецк) 2:0 Чита (Чита)
    19.07.2015 1' -67' Новокузнецк (Новокузнецк) 1:2 Якутия (Якутск)
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