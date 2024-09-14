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    Артем Глотько - статистика

    #9 | Защитник
    Имя Артем
    Отчество Олегович
    Фамилия Глотько
    Команда Сморгонь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 июля 2004 (20 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    02.12.2024 Был в запасе Сморгонь 1:0 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 16 тур
    28.11.2024 Был в запасе БАТЭ 7:4 Сморгонь Беларусь. Высшая лига, 30 тур
    23.11.2024 Был в запасе Сморгонь 0:0 Неман Беларусь. Высшая лига, 29 тур
    09.11.2024 Был в запасе Слуцк 0:0 Сморгонь Беларусь. Высшая лига, 28 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сморгонь 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.12.2024 Был в запасе Сморгонь (Сморгонь) 1:0 Динамо Мн (Минск)
    28.11.2024 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 7:4 Сморгонь (Сморгонь)
    23.11.2024 Был в запасе Сморгонь (Сморгонь) 0:0 Неман (Гродно)
    09.11.2024 Был в запасе Слуцк (Слуцк) 0:0 Сморгонь (Сморгонь)
    03.11.2024 Был в запасе Сморгонь (Сморгонь) 1:0 Арсенал (Дзержинск)
    19.10.2024 Был в запасе Сморгонь (Сморгонь) 2:0 Шахтер (Солигорск)
    05.10.2024 1' -90' Ислочь (Минский район) 3:2 Сморгонь (Сморгонь)
    28.09.2024 Был в запасе Сморгонь (Сморгонь) 0:3 Витебск (Витебск)
    22.09.2024 Был в запасе Днепр (Могилев) 2:1 Сморгонь (Сморгонь)
    14.09.2024 Был в запасе Сморгонь (Сморгонь) 0:4 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    30.08.2024 Был в запасе Гомель (Гомель) 2:1 Сморгонь (Сморгонь)
    24.08.2024 Был в запасе Сморгонь (Сморгонь) 1:0 Нафтан (Новополоцк)
    18.08.2024 Был в запасе Сморгонь (Сморгонь) 1:1 Минск (Минск)
    10.08.2024 Был в запасе Сморгонь (Сморгонь) 0:2 Динамо-Брест (Брест)
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