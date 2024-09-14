Артем Глотько - статистика
#9 | Защитник
|Имя
|Артем
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Глотько
|Команда
|Сморгонь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 июля 2004 (20 лет)
|Имя
|Артем
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Глотько
|Команда
|Сморгонь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 июля 2004 (20 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.12.2024
|Был в запасе
|Сморгонь
|1:0
|Динамо Мн
|Беларусь. Высшая лига, 16 тур
|28.11.2024
|Был в запасе
|БАТЭ
|7:4
|Сморгонь
|Беларусь. Высшая лига, 30 тур
|23.11.2024
|Был в запасе
|Сморгонь
|0:0
|Неман
|Беларусь. Высшая лига, 29 тур
|09.11.2024
|Был в запасе
|Слуцк
|0:0
|Сморгонь
|Беларусь. Высшая лига, 28 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сморгонь
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2024
|Был в запасе
|Сморгонь (Сморгонь)
|1:0
|Динамо Мн (Минск)
|28.11.2024
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|7:4
|Сморгонь (Сморгонь)
|23.11.2024
|Был в запасе
|Сморгонь (Сморгонь)
|0:0
|Неман (Гродно)
|09.11.2024
|Был в запасе
|Слуцк (Слуцк)
|0:0
|Сморгонь (Сморгонь)
|03.11.2024
|Был в запасе
|Сморгонь (Сморгонь)
|1:0
|Арсенал (Дзержинск)
|19.10.2024
|Был в запасе
|Сморгонь (Сморгонь)
|2:0
|Шахтер (Солигорск)
|05.10.2024
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|3:2
|Сморгонь (Сморгонь)
|28.09.2024
|Был в запасе
|Сморгонь (Сморгонь)
|0:3
|Витебск (Витебск)
|22.09.2024
|Был в запасе
|Днепр (Могилев)
|2:1
|Сморгонь (Сморгонь)
|14.09.2024
|Был в запасе
|Сморгонь (Сморгонь)
|0:4
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|30.08.2024
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|2:1
|Сморгонь (Сморгонь)
|24.08.2024
|Был в запасе
|Сморгонь (Сморгонь)
|1:0
|Нафтан (Новополоцк)
|18.08.2024
|Был в запасе
|Сморгонь (Сморгонь)
|1:1
|Минск (Минск)
|10.08.2024
|Был в запасе
|Сморгонь (Сморгонь)
|0:2
|Динамо-Брест (Брест)