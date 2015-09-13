Александр Насонов - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Насонов
|Команда
|Волынь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|178
|Вес
|67
|Имя
|Александр
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Насонов
|Команда
|Волынь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|178
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волынь
|10
|0
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.12.2015
|Был в запасе
|Днепр (Днепр)
|0:1
|Волынь (Луцк)
|29.11.2015
|Был в запасе
|Волынь (Луцк)
|9:1
|Металлург (Запорожье)
|21.11.2015
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|4:0
|Волынь (Луцк)
|08.11.2015
|Был в запасе
|Волынь (Луцк)
|2:1
|Ворскла (Полтава)
|01.11.2015
|Был в запасе
|Волынь (Луцк)
|0:0
|Говерла (Ужгород)
|18.10.2015
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|3:1
|Волынь (Луцк)
|57'
|04.10.2015
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|0:3
|Заря (Луганск)
|27.09.2015
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|0:2
|Волынь (Луцк)
|20.09.2015
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|0:2
|Динамо (Киев)
|13.09.2015
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:2
|Волынь (Луцк)
|35'
|16.08.2015
|1' -90'
|Сталь (Каменское)
|1:2
|Волынь (Луцк)
|57'
|07.08.2015
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|2:2
|Металлист (Харьков)
|37'
|02.08.2015
|45' -90'
|Металлург (Запорожье)
|0:2
|Волынь (Луцк)
|47'
|23.07.2015
|1' -80'
|Волынь (Луцк)
|1:4
|Шахтер (Донецк)
|18.07.2015
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|1:1
|Волынь (Луцк)
|19'