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    Александр Васильев - статистика

    #12 | Защитник
    Имя Александр
    Отчество Владимирович
    Фамилия Васильев
    Команда Локомотив
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 июля 1990 (32 года)
    Рост 190
    Вес 8
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Локомотив 12 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 82' -90' Локомотив (Лиски) 3:1 Динамо Бр (Брянск)
    25.10.2015 90' -90' Локомотив (Лиски) 1:1 Калуга (Калуга)
    18.10.2015 87' -90' Авангард (Курск) 1:2 Локомотив (Лиски)
    11.10.2015 Был в запасе Локомотив (Лиски) 3:0 Зенит (Пенза)
    04.10.2015 86' -90' Тамбов (Тамбов) 2:2 Локомотив (Лиски)
    27.09.2015 79' -90' Локомотив (Лиски) 1:0 Торпедо (Москва)
    19.09.2015 Был в запасе Рязань (Рязань) 2:0 Локомотив (Лиски)
    14.09.2015 Был в запасе Локомотив (Лиски) 1:0 Орел (Орел)
    07.09.2015 Был в запасе Энергомаш (Белгород) 0:0 Локомотив (Лиски)
    31.08.2015 85' -90' Металлург Л (Липецк) 0:0 Локомотив (Лиски)
    22.08.2015 75' -90' Локомотив (Лиски) 5:0 Арсенал-2 (Тула)
    17.08.2015 1' -90' Динамо Бр (Брянск) 0:0 Локомотив (Лиски)
    11.08.2015 1' -90' Локомотив (Лиски) 1:2 Витязь (Подольск)
    03.08.2015 68' -90' Калуга (Калуга) 1:1 Локомотив (Лиски)
    28.07.2015 80' -90' Локомотив (Лиски) 0:0 Авангард (Курск)
    20.07.2015 84' -90' Чертаново (Москва) 1:1 Локомотив (Лиски)
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