Александр Васильев - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Васильев
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 июля 1990 (32 года)
|Рост
|190
|Вес
|8
|Имя
|Александр
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Васильев
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 июля 1990 (32 года)
|Рост
|190
|Вес
|8
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив
|12
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|82' -90'
|Локомотив (Лиски)
|3:1
|Динамо Бр (Брянск)
|25.10.2015
|90' -90'
|Локомотив (Лиски)
|1:1
|Калуга (Калуга)
|18.10.2015
|87' -90'
|Авангард (Курск)
|1:2
|Локомотив (Лиски)
|11.10.2015
|Был в запасе
|Локомотив (Лиски)
|3:0
|Зенит (Пенза)
|04.10.2015
|86' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|2:2
|Локомотив (Лиски)
|27.09.2015
|79' -90'
|Локомотив (Лиски)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|19.09.2015
|Был в запасе
|Рязань (Рязань)
|2:0
|Локомотив (Лиски)
|14.09.2015
|Был в запасе
|Локомотив (Лиски)
|1:0
|Орел (Орел)
|07.09.2015
|Был в запасе
|Энергомаш (Белгород)
|0:0
|Локомотив (Лиски)
|31.08.2015
|85' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|0:0
|Локомотив (Лиски)
|22.08.2015
|75' -90'
|Локомотив (Лиски)
|5:0
|Арсенал-2 (Тула)
|17.08.2015
|1' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|0:0
|Локомотив (Лиски)
|11.08.2015
|1' -90'
|Локомотив (Лиски)
|1:2
|Витязь (Подольск)
|03.08.2015
|68' -90'
|Калуга (Калуга)
|1:1
|Локомотив (Лиски)
|28.07.2015
|80' -90'
|Локомотив (Лиски)
|0:0
|Авангард (Курск)
|20.07.2015
|84' -90'
|Чертаново (Москва)
|1:1
|Локомотив (Лиски)