|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов (мол)
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2009
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:6
|Раменское (Раменское )
|31.10.2009
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|5:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|24.10.2009
|71' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|17.10.2009
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|26.09.2009
|Был в запасе
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|2:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|18.09.2009
|65' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Академия Кубань (Краснодар)
|12.09.2009
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|29.08.2009
|1' -46'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|28'
|21.08.2009
|74' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|3:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|15.08.2009
|83' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:2
|Динамо (мол) (Москва)
|24.07.2009
|82' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Томь (мол) (Томск)
|17.07.2009
|83' -90'
|Раменское (Раменское )
|2:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|25.04.2009
|Был в запасе
|ЦСКА (мол) (Москва)
|4:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|17.04.2009
|83' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:3
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|10.04.2009
|72' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|2:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)