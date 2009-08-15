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    Максим Калмыков - статистика

    Имя Максим
    Отчество Владимирович
    Фамилия Калмыков
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 31 июля 1991 (31 год)
    Рост 179
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов (мол) 9 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2009 Был в запасе Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:6 Раменское (Раменское )
    31.10.2009 Был в запасе Спартак М (мол) (Москва) 5:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    24.10.2009 71' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:0 Рубин (мол) (Казань)
    17.10.2009 Был в запасе Ахмат (мол) (Грозный) 2:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    26.09.2009 Был в запасе Спартак Нч (мол) (Нальчик) 2:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    18.09.2009 65' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:1 Академия Кубань (Краснодар)
    12.09.2009 Был в запасе Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    29.08.2009 1' -46' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 3:1 ЦСКА (мол) (Москва)
    28'
    21.08.2009 74' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 3:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    15.08.2009 83' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:2 Динамо (мол) (Москва)
    24.07.2009 82' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:0 Томь (мол) (Томск)
    17.07.2009 83' -90' Раменское (Раменское ) 2:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    25.04.2009 Был в запасе ЦСКА (мол) (Москва) 4:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    17.04.2009 83' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:3 Кр. Советов (мол) (Самара)
    10.04.2009 72' -90' Динамо (мол) (Москва) 2:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
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