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    Мирзага Гусейнпур - статистика

    #99 | Полузащитник
    Имя Мирзага
    Отчество Гусейнага Оглы
    Фамилия Гусейнпур
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 марта 1990 (32 года)
    Рост 176
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов (мол) 19 5 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.09.2010 1' -20' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    27.08.2010 1' -59' Амкар (мол) (Пермь) 1:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    19.08.2010 1' -46' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 3:0 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    13.08.2010 1' -80' Раменское (Раменское ) 0:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    05.08.2010 1' -46' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    5'
    31.07.2010 1' -46' Локомотив (мол) (Москва) 1:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    23.07.2010 1' -73' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:0 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    16.07.2010 1' -57' Динамо (мол) (Москва) 1:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    13'
    08.07.2010 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:3 Спартак М (мол) (Москва)
    22'
    13.05.2010 1' -61' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    05.05.2010 1' -69' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 4:3 ЦСКА (мол) (Москва)
    4' 13'
    01.05.2010 1' -90' Сибирь (мол) (Новосибирск) 4:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    89' 90'
    18.04.2010 1' -81' Анжи (мол) (Махачкала) 0:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    10.04.2010 1' -80' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:3 Амкар (мол) (Пермь)
    02.04.2010 1' -55' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 1:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    27.03.2010 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 3:0 Раменское (Раменское )
    19.03.2010 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 0:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    12.03.2010 1' -86' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:0 Томь (мол) (Томск)
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