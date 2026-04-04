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Вторая Лига Б группа 3
Команды
Родина-М
Иван Макаревич
Статистика
Иван Макаревич - статистика
Родина-М
10 марта 2006 (20), Минск
#27 | Полузащитник
Россия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Родина-М
1 : 0
03.10.2026
Арсенал-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Строгино
2 : 5
26.09.2026
Родина-М
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Родина-М
3 : 2
19.09.2026
СКА-Хабаровск-2
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Шумбрат
2 : 3
12.09.2026
Родина-М
Был в запасе
Статистика по турнирам
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 2026
Россия. МФЛ 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Родина-М
19
0
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Родина-М
1 : 0
03.10.2026
Арсенал-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Строгино
2 : 5
26.09.2026
Родина-М
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Родина-М
3 : 2
19.09.2026
СКА-Хабаровск-2
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Шумбрат
2 : 3
12.09.2026
Родина-М
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Родина-М
0 : 1
05.09.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Авангард
0 : 2
29.08.2026
Родина-М
85' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
Родина-М
1 : 1
22.08.2026
Волна
1' - 60'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Рязань
3 : 0
15.08.2026
Родина-М
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 18 тур
Родина-М
2 : 1
08.08.2026
Ротор-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Квант
1 : 4
01.08.2026
Родина-М
1' - 90'
56'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
1 : 3
25.07.2026
Салют
1' - 80'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Родина-М
2 : 2
04.07.2026
Сатурн
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Родина-М
9 : 1
20.06.2026
Зенит
1' - 90'
29'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Арсенал-2
1 : 1
14.06.2026
Родина-М
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Родина-М
2 : 0
06.06.2026
Строгино
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 2
30.05.2026
Родина-М
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Родина-М
0 : 1
23.05.2026
Шумбрат
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
Спартак Т
1 : 0
16.05.2026
Родина-М
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
Родина-М
2 : 3
08.05.2026
Авангард
1' - 53'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 6 тур
Волна
2 : 0
02.05.2026
Родина-М
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Родина-М
3 : 1
11.04.2026
Квант
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
Салют
6 : 0
04.04.2026
Родина-М
1' - 90'
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