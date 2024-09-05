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Дмитрий Полоз
Новости
Дмитрий Полоз - новости
Завершил карьеру
12 июля 1991 (35)
#7 | Нападающий
183 см | 73 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Экс-игрок сборной России будет выступать в любительском клубе без контракта и зарплаты
2024.09.05 14:32
1
Фото
Автор трех голов за сборную России перешел в подмосковный любительский клуб
2024.09.05 11:04
3
Более 15 футболистов, игравших за сборную России, остаются без клуба за месяц до закрытия трансферного окна
2024.08.08 09:00
13
«Чуть ли не налом»: Полоз получил от «Торпедо» за расторжение контракта 12 миллионов рублей
2024.05.15 17:49
3
«Торпедо» избавилось от Полоза – он требовал 30 миллионов рублей за расторжение контракта
2024.05.14 16:56
6
Полоз попросил у «Торпедо» 30 миллионов рублей за расторжение контракта
2024.04.12 08:01
6
Фото
Самые подорожавшие и подешевевшие игроки российской Первой лиги
2023.11.30 18:31
Фото
Полоз подписал контракт с московским клубом
2023.07.28 18:14
7
Стало известно, какую зарплату Полозу предлагают в Турции
2023.07.10 13:25
1
«Это дорого для нас»: владелец «Карагюмрюка» – о подписании Полоза
2023.06.26 08:52
1
Полоз и Оздоев могут воссоединиться в Турции
2023.06.25 19:15
Полозом интересуются турецкие топ-клубы (Sport24)
2023.06.21 14:39
Полоз попрощался с «Ростовом»
2023.06.15 08:20
«Ростов» объявил об уходе Полоза
2023.06.13 19:27
1
В «Ростове» определились с будущим Полоза
2023.06.12 10:46
1
Полоз одним словом описал минувший сезон «Ростова»
2023.06.06 11:18
3
Пост
10 игроков РПЛ, чьи контракты заканчиваются этим летом: Игнатьев, Камано, Кузяев и другие звезды чемпионата
2023.05.30 15:30
4
Фото
Жена Полоза снялась в сексуальной фотосессии
2023.03.29 22:03
7
В «Коньяспоре» прокомментировали новость об интересе к Полозу
2023.02.14 11:59
1
Лучший бомбардир «Ростова» Полоз может бесплатно перейти в «Коньяспор»
2023.02.14 09:56
14
Фото
Жена Полоза снялась в эротической фотосессии с удавом
2022.11.29 00:22
7
Камоцци назвал шесть лучших игроков первой части сезона РПЛ
2022.11.15 16:16
Стали известны претенденты на звание лучшего игрока РПЛ в сентябре
2022.09.27 12:56
1
РПЛ. «Спартак» проиграл «Ростову» – 2:4, у Полоза дубль
2022.09.11 21:41
147
Карпин назвал трех пенальтистов «Ростова» на этот сезон
2022.08.08 12:23
2
Петржела не согласен с Полозом: «Зенит» не боится играть в еврокубках. Просто не везло»
2022.07.13 01:45
5
Полоз: «Зенит» боится играть в еврокубках. В РПЛ туда-сюда, а там бу-бух, ба-бах, и все»
2022.07.12 08:11
33
Полоз: «Зенит» развалится, если убрать Барриоса»
2022.07.12 07:27
6
Фото
Полоз назвал себя лучшим игроком сезона РПЛ
2022.06.06 00:28
3
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РПЛ назвала претендентов на лучший гол мая
2022.05.26 12:41
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