Лучший бомбардир «Ростова» Полоз может бесплатно перейти в «Коньяспор»

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
По информации «РБ Спорт», 31-летним футболистом интересуется «Коньяспор». Турецкий клуб хочет подписать игрока в июле 2023 года в качестве свободного агента.
«Ростов» уже сообщил Полозу о желании продлить с ним контракт, однако футболист взял паузу в связи с личными обстоятельствами.
- Полоз – лучший бомбардир «Ростова» в этом сезоне РПЛ с 8 голами.
- «Коньяспор» идет на 8-м месте в чемпионате Турции.
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Источник: «РБ Спорт»