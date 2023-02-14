Лучший бомбардир «Ростова» Полоз может бесплатно перейти в «Коньяспор»

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По информации «РБ Спорт», 31-летним футболистом интересуется «Коньяспор». Турецкий клуб хочет подписать игрока в июле 2023 года в качестве свободного агента.

«Ростов» уже сообщил Полозу о желании продлить с ним контракт, однако футболист взял паузу в связи с личными обстоятельствами.

Полоз – лучший бомбардир «Ростова» в этом сезоне РПЛ с 8 голами.

«Коньяспор» идет на 8-м месте в чемпионате Турции.

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