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    Лучший бомбардир «Ростова» Полоз может бесплатно перейти в «Коньяспор»

    Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

    По информации «РБ Спорт», 31-летним футболистом интересуется «Коньяспор». Турецкий клуб хочет подписать игрока в июле 2023 года в качестве свободного агента.

    «Ростов» уже сообщил Полозу о желании продлить с ним контракт, однако футболист взял паузу в связи с личными обстоятельствами.

    • Полоз – лучший бомбардир «Ростова» в этом сезоне РПЛ с 8 голами.
    • «Коньяспор» идет на 8-м месте в чемпионате Турции.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100464

      zigbert 11 минут назад

      Зачем ему Коньяспор если из Ростова его никто пока не гонит?

      2
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      Рейтинг: +54205

      MaxRnD > zigbert 2 минуты назад

      Саня, видно "лавры" Виталика Дьякова мешают трезво оценивать ситуацию и свои возможности. Подвиги, так сказать, зовут. Это естественно сарказм

      1
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      Рейтинг: +54205

      MaxRnD 1 час назад

      В путь. Толку от него сейчас только, как от пенальтиста.
      Как нападающий же, он себя исчерпал ещё во время своих гастролей в Зените/Сочи

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5331

      _Marqella_ > MaxRnD 56 минут назад

      да не, Макс,нормальный игрок....для Коньяспора самое то....правда староват,ну пару лет ещё сможет поиграть

      1
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      Рейтинг: +5331

      _Marqella_ > MaxRnD 53 минуты назад

      Дзюба что ли лучше?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +54205

      MaxRnD > _Marqella_ 11 минут назад

      За исключением Уткина, Ростов сейчас собран "из того, что было". О Дзюбе же вообще речи не идёт, ибо это за гранью

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      Рейтинг: +54205

      MaxRnD > Fireman-100 7 минут назад

      Желание играть в последний раз я у него наблюдал в играх с Андерлехтом, Аяксом и Баварией. Сейчас же всю игру, в отличие от тех же Голенкова или Комличенко, ходит не напрягаясь пешком и 0 желания вообще ускоряться. Оно ему давно по всей видимости стало не интересно. Нтумбу на поле выпусти и то полезнее время для команды проведёт

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      Рейтинг: +5331

      _Marqella_ > MaxRnD 3 минуты назад

      Но всё равно Карпин не плохую команду сделал, я правда этого эстонца не люблю,но надо отдать должное...

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      Рейтинг: +255

      crf575757 > _Marqella_ 1 минуту назад

      Он такой же эстонец как ты ****!

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