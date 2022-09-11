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РПЛ. «Спартак» проиграл «Ростову» – 2:4, у Полоза дубль

11 сентября 2022, 21:41
147

«Ростов» в девятом туре РПЛ переиграл «Спартак». Хозяева по ходу встречи уступали. Дубль оформил Дмитрий Полоз.

«Спартак» потерпел второе поражение подряд. «Ростов» идет в сезоне без проигрышей.

«Ростов» поднялся на третью строчку. «Спартак» идет пятым.

Россия. РПЛ. 9-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва) – 4:2 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Промес, 24; 1:1 – Полоз, 28; 2:1 – Уткин, 34; 3:1 – Комличенко, 53; 4:1 – Полоз, 70 (с пенальти); 4:2 – Соболев, 76.

«Ростов»: Песьяков, Чернов (Лангович, 88), Осипенко, Сильянов, Мелехин, Уткин, Тугарев (Байрамян, 67), Глебов, Селява (Щетинин, 68), Полоз (Мельников, 80), Комличенко (Голенков, 78).

«Спартак»: Селихов, Джикия, Чернов (Маслов, 72), Хлусевич, Рыбус (Классен, 72), Умяров, Денисов (Пруцев, 52), Зобнин, Игнатов (Мелешин, 72), Промес, Соболев.

Предупреждения: нет – Рыбус, 68; Маслов, 89.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Слабость «Спартака» в этом сезоне – матчи против топовых клубов: в каждом была какая-то сложность

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Комментарии (147)
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slavа0508
1662921721
Ну что . начинаем уверенное падение на своё привычное место . Ростов просто на классе прибил нас ....
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житель СПб
1662921863
Браво, Ростов! Браво! Снимаю шляпу...
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ААМ
1662922074
Браво Ростов, а СПАМ ещё раз подтвердил, что он мусор
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nominum
1662922098
Спартак как то даже разочаровал. Наши напы порадовали.
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Беспонтий
1662922146
это был тот самый Ростов и уже не тот Спартак с потухшими глазами
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portero
1662922313
Ростов с победой!!!! Порадовали...
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ААМ
1662922463
Браво Ростов и Карпин.
Ответить
paracetamol
1662922811
Молодцы донцы, славно напихали зазнайкам!
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Красногвардейчик
1662923494
Привет, Спартак!!! Мы скучали)))
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GoLenaStop
1662923841
По игре - стремно было после первого шарабана, некоторые подонки-комментаторы по-свински завизжали... Хера вам! А, Ростсельмаш выиграл. А, спасибо вам, ребята! ДОН! РОСТСЕЛЬМАШ!!!!
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