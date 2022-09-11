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    РПЛ. «Спартак» проиграл «Ростову» – 2:4, у Полоза дубль

    «Ростов» в девятом туре РПЛ переиграл «Спартак». Хозяева по ходу встречи уступали. Дубль оформил Дмитрий Полоз.

    «Спартак» потерпел второе поражение подряд. «Ростов» идет в сезоне без проигрышей.

    «Ростов» поднялся на третью строчку. «Спартак» идет пятым.

    Россия. РПЛ. 9-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва) – 4:2 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Промес, 24; 1:1 – Полоз, 28; 2:1 – Уткин, 34; 3:1 – Комличенко, 53; 4:1 – Полоз, 70 (с пенальти); 4:2 – Соболев, 76.

    «Ростов»: Песьяков, Чернов (Лангович, 88), Осипенко, Сильянов, Мелехин, Уткин, Тугарев (Байрамян, 67), Глебов, Селява (Щетинин, 68), Полоз (Мельников, 80), Комличенко (Голенков, 78).

    «Спартак»: Селихов, Джикия, Чернов (Маслов, 72), Хлусевич, Рыбус (Классен, 72), Умяров, Денисов (Пруцев, 52), Зобнин, Игнатов (Мелешин, 72), Промес, Соболев.

    Предупреждения: нет – Рыбус, 68; Маслов, 89.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Слабость «Спартака» в этом сезоне – матчи против топовых клубов: в каждом была какая-то сложность

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:41
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    Комментарии116
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    • ...
      Рейтинг: +1984

      Vitaga 15 минут назад

      нулевой тренеришка у Спартака. пока он там скачет мартышкой на бровке - толку не будет. Карпин ясно показал статус этого тренера. имея состав куда слабее.

      1
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      Рейтинг: +2143

      Ловкий Бубен 1 час назад

      Скоро очередной тренер Спартака пойдёт в сторону выхода

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17095

      Cleaner 1 час назад

      Спартак ВОЗВРАЩАЕТСЯ! На свое законное место. Джикии не футболом, а БОРЬБОЙ заниматься нужно. Простил его Карасев за бросок соперника на землю в своей штрафной. Чистый был пенальти.

      5
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      Рейтинг: +18762

      Persona_non_Grata > Cleaner 1 час назад

      Ты как всегда пернул, но не вовремя - бросок был до ввода мяча из-за боковой, а это не нарушение !!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13596

      playsh > Cleaner 1 час назад

      Уважаемый,Спартак проиграл Ростову,но поднялся на две строчки вверх.
      Почему?

      0
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      Рейтинг: +13596

      playsh > Persona_non_Grata 1 час назад

      !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15391

      Fusballer > playsh 55 минут назад

      За счёт количества побед и победы над Сочи. Большего количества забитых мячей и разницы в голах.

      1
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      Рейтинг: +17425

      житель СПб > Cleaner 42 минуты назад

      А он ею и занимается! Был сегодня одним из самых грубых игроков на поле. На ЖК пару раз наиграл. Перед дракой, в которую вписался среди первых - сбил игрока Ростова в его штрафной, толкнув обеими руками. Просто наглый парень - иначе и не скажешь.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13596

      playsh > Fusballer 38 минут назад

      Спасибо,я знаю.Хотел,что бы уважаемый Cleaner ответил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8623

      GoLenaStop 1 час назад

      По игре - стремно было после первого шарабана, некоторые подонки-комментаторы по-свински завизжали... Хера вам!
      А, Ростсельмаш выиграл.
      А, спасибо вам, ребята!
      ДОН!
      РОСТСЕЛЬМАШ!!!!


      9
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    • ...
      Рейтинг: +3752

      Кинстифа 1 час назад

      Похоже скоро нового тренера искать будут)))) но с такой обороной... кого не приводи , все равно проиграют(((

      0
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    • ...
      Рейтинг: +523

      Красногвардейчик 1 час назад

      Привет, Спартак!!! Мы скучали)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17425

      житель СПб 1 час назад

      Ушли первые эмоции - и можно подвести общие итоги.
      Первое. Очень удивлен! Был уверен, что Спартак Ростов обыграет, и после этого тура только Зенит останется без поражений. А теперь - похоже, и в следующем туре Ростов сохранит баранку в этой графе (а Зениту еще придется попотеть за это).
      Полагал, что именно Спартак получит 3 очка. Сильно ошибся! И это - реверанс в сторону Ростова. Мне непонятно, как он - на 3 месте, да еще без поражений! Одними ссылками на везение после 9 туров - не обойтись!

      4
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      ...
      Рейтинг: +523

      Красногвардейчик > житель СПб 1 час назад

      Ростову страшно везло с пенальти, которые судьи ему раздавали щедро....игры как таковой у них нет, желания много, но на этом они долго не протянут

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50381

      MaxRnD > Красногвардейчик 1 час назад

      Я бы после вашей вчерашней игры скромно бы промолчал за пенальти

      10
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      ...
      Рейтинг: +17425

      житель СПб > житель СПб 1 час назад

      Второе. Ну особенные болельщики Спартака - как ни смотри!
      Всегда они - лучшие, а все у них - худшие... Вот и сегодня, читаю - судейство им не нравится...
      Да, справедливо пишут - был фол на 35 минуте на Промесе, и карточку можно было давать - оранжевую. Но!
      А ничего, что до этого 30 минут Спартак играл очень грубо, в стиле Динамо (и Амкара - раньше), и судья делал вид, что нарушений не было?! Должен был давать несколько желтых Спартаку - и не дал. В частности - Джикии.
      Поэтому неудивительно, что после 30 минуты и Ростов стал фолить - а как играть иначе, по разным правилам для 2-х команд? А судья был вынужден "выравнивать".
      Вообще, удивила меня тактика на игру Спартака - и если грубить указал тренер - он несколько упал в моих глазах...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18762

      Persona_non_Grata > житель СПб 1 час назад

      Про судейство пишет ТОЛЬКО один человек, так почему ты обобщаешь ??? Получи ответочку - все таки особенные болельщики Зенита - как ни смотри!!! Всё время пишут всякую куйню и сами же над ней гогочут - "ГЫГЫГЫ", ну ни олигофрены ли !!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8623

      GoLenaStop > житель СПб 1 час назад

      Да, Зенит и Ростсельмаш - две целки.
      Ставку сделаем, кто первый лишится?..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +475

      Fialet > GoLenaStop 1 час назад

      Вы точно девушка?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +475

      Fialet > житель СПб 1 час назад

      А я был уверен, что выиграет Ростов. Для Карпина отодрать Спартак - святое дело.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13596

      playsh > Fialet 57 минут назад

      Думаю,что нет.Но возможно - женщина.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +523

      Красногвардейчик > MaxRnD 54 минуты назад

      Как раз все были по делу)))) если три.....и что, больше одного давать нельзя?)))) Лучше смотри за своим дельфином.....самому нырять только в путь, а другие он очень болезненно воспринимает))) фу...мерзкий человечишко

      0
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      ...
      Рейтинг: +50381

      MaxRnD > Красногвардейчик 53 минуты назад

      Болеешь ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17049

      paracetamol 1 час назад

      Какай-то свин инфантильный был, вроде донцы и не налезали сильно. Наверно устали очень?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18762

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Всё фигня - благодаря этому поражению, мы ( согласно бомбардиру ) поднялись с 6-го места на 5-ое !!! )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17095

      Cleaner > Persona_non_Grata 1 час назад

      Еще пара таких игр и Спартак займет ПРИВЫЧНОЕ для себя ДЕСЯТОЕ МСТО!!!..)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18762

      Persona_non_Grata > Cleaner 1 час назад

      Вы за своим местом следите, еще пару туров назад мы тоже там были !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2475

      Ruryu 1 час назад

      Вот,пипец,читать тех,кто болеет за Спартак. То кричали,что у нас,чемпионская игра,а то... начали поливать игроков и тренера. Не стыдно? Держите себя в руках. Чемпионат состоит из 30 туров. Что и как будет дальше,только бог знает. А посыпать голову пеплом ещё рано. Проигрывать,всегда обидно. "Не ругайте пианиста,он играет,как умеет". Может,через такие матчи и научаться чему-то. Хотя,нехватка физухи,прям налицо. Умяров хоть и косячит,но судя по всему,старается играть быстро. Да и общее впечатление,команда не до конца понимает,друг друга.
      С дивана,нам легче всего рассуждать и критиковать,а как там,на поле и на бровке,мы не знаем. Поэтому,остаётся только,НАДЕЯТЬСЯ И ВЕРИТЬ!

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      Рейтинг: +17425

      житель СПб > Ruryu 1 час назад

      Вот это правильный коммент!

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      Рейтинг: +361

      Боцман52 > Ruryu 1 час назад

      Никто из адекватных болел не кричал про чемпионскую игру. Все говорили про то, что нет качественного усиления, что и показывают матчи с сильными соперниками. Проигрывать, конечно, обидно, но вдвойне обидней, когда нет у команды игры.

      2
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      Рейтинг: +18762

      Persona_non_Grata > Боцман52 1 час назад

      Абсолютно верно !!!

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      Рейтинг: +2475

      Ruryu > Боцман52 1 час назад

      Простите,а когда оно(усиление),было качественным у нас? Хотя бы,выше среднего уровня? Да и в нынешней ситуации,не так просто усилиться. Тем более и до этого,к нам в чемп,особо не ехали. Так что,играть надо теми,кто есть. Да и всегда ставить один и тот же состав,не лучший выбор. Игроки должны знать,что за место в составе надо "потеть" через "не могу". Хотя,это просто "мысли с дивана".

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