РПЛ. «Спартак» проиграл «Ростову» – 2:4, у Полоза дубль

«Ростов» в девятом туре РПЛ переиграл «Спартак». Хозяева по ходу встречи уступали. Дубль оформил Дмитрий Полоз.
«Спартак» потерпел второе поражение подряд. «Ростов» идет в сезоне без проигрышей.
«Ростов» поднялся на третью строчку. «Спартак» идет пятым.
Россия. РПЛ. 9-й тур
Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва) – 4:2 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Промес, 24; 1:1 – Полоз, 28; 2:1 – Уткин, 34; 3:1 – Комличенко, 53; 4:1 – Полоз, 70 (с пенальти); 4:2 – Соболев, 76.
«Ростов»: Песьяков, Чернов (Лангович, 88), Осипенко, Сильянов, Мелехин, Уткин, Тугарев (Байрамян, 67), Глебов, Селява (Щетинин, 68), Полоз (Мельников, 80), Комличенко (Голенков, 78).
«Спартак»: Селихов, Джикия, Чернов (Маслов, 72), Хлусевич, Рыбус (Классен, 72), Умяров, Денисов (Пруцев, 52), Зобнин, Игнатов (Мелешин, 72), Промес, Соболев.
Предупреждения: нет – Рыбус, 68; Маслов, 89.
Слабость «Спартака» в этом сезоне – матчи против топовых клубов: в каждом была какая-то сложность