«Это дорого для нас»: владелец «Карагюмрюка» – о подписании Полоза

После возвращения из Зенита/Сочи Полоз в Ростове на свою зарплату ни одной игры не сыграл, поэтому надо реально соотносить свои запросы со своими возможностями
Владелец «Карагюмрюка» Сулейман Хурма подтвердил интерес клуба к Дмитрию Полозу.
– Рассматриваете ли вы вариант подписания российского футболиста Дмитрия Полоза?
– Нам интересен Полоз, но это дорого для нас.
– Вы имеете в виду высокую зарплату игрока?
– Да.
- Полоз покинул «Ростов» в связи с истечением контракта.
- В прошедшем сезоне форвард забил 9 голов в 30 матчах.
- Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.