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    • «Это дорого для нас»: владелец «Карагюмрюка» – о подписании Полоза

    «Это дорого для нас»: владелец «Карагюмрюка» – о подписании Полоза

    Владелец «Карагюмрюка» Сулейман Хурма подтвердил интерес клуба к Дмитрию Полозу.

    – Рассматриваете ли вы вариант подписания российского футболиста Дмитрия Полоза?

    – Нам интересен Полоз, но это дорого для нас.

    – Вы имеете в виду высокую зарплату игрока?

    – Да.

    • Полоз покинул «Ростов» в связи с истечением контракта.
    • В прошедшем сезоне форвард забил 9 голов в 30 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +56229

      MaxRnD 2 часа назад

      После возвращения из Зенита/Сочи Полоз в Ростове на свою зарплату ни одной игры не сыграл, поэтому надо реально соотносить свои запросы со своими возможностями

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