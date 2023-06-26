«Это дорого для нас»: владелец «Карагюмрюка» – о подписании Полоза

Владелец «Карагюмрюка» Сулейман Хурма подтвердил интерес клуба к Дмитрию Полозу.

– Рассматриваете ли вы вариант подписания российского футболиста Дмитрия Полоза?

– Нам интересен Полоз, но это дорого для нас.

– Вы имеете в виду высокую зарплату игрока?

– Да.