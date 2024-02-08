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Дмитрий Полоз
Статистика
Дмитрий Полоз - статистика
Завершил карьеру
12 июля 1991 (35)
#7 | Нападающий
183 см | 73 кг
Россия
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Россия. Кубок 2009/2010
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торпедо
3
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи,
Локомотив
2 : 0
08.02.2024
Торпедо
1' - 46'
Товарищеские матчи,
Спартак
3 : 2
02.02.2024
Торпедо
1' - 46'
Товарищеские матчи,
ЦСКА
3 : 2
25.01.2024
Торпедо
30' - 90'
45'
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