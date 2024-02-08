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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо: обзор матча 08 февраля 2024
Локомотив
08.02.2024, четверг, 10:00
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Торпедо
9'
Т. Сулейманов
13'
М. Митай
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Торпедо
Замена
В. Раков
️️️️
М. Глушенков
83'
Замена
А. Батраков
️️️️
А. Миранчук
83'
Замена
М. Щетинин
️️️️
А. Карпукас
83'
65'
Замена
И. Манелов
️️️️
Р. Червяков
65'
Замена
Г. Шевченко
️️️️
К. Ковалев
Желтая карточка
М. Глушенков
51'
46'
Замена
Т. Мелекесцев
️️️️
Г. Гонгадзе
46'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
Д. Полоз
46'
Замена
Д. Шамкин
️️️️
Й. Рейна
46'
Замена
И. Енин
️️️️
А. Гуз
46'
Замена
В. Громыко
️️️️
В. Москвичев
46'
Замена
А. Костин
️️️️
А. Иваньков
46'
Замена
Ю. Журавлев
️️️️
С. Бородин
46'
Замена
Б. Роганович
️️️️
А. Масалов
46'
Замена
Е. Бабурин
️️️️
В. Ботнарь
30'
Замена
Р. Червяков
️️️️
И. Горбунов
30'
Замена
К. Ковалев
️️️️
А. Орехов
ГОЛ! 2:0!
М. Митай
13'
ГОЛ! 1:0!
Т. Сулейманов
Пас отдал
М. Глушенков
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
2
Марио Митай
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
21
Антон Миранчук
АП
10
Максим Глушенков
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
15
Александр Масалов
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
27
Александр Орехов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
8
Александр Гуз
ЦП
17
Игорь Горбунов
ПВ
10
Йорди Рейна
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Локомотив
51
Тимофей Митров
ВР
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ОП
88
Михаил Щетинин
ОП
83
Алексей Батраков
АП
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
8
Даниил Шамкин
АП
55
Валерий Громыко
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
70
Руслан Червяков
ПВ
23
Тимур Мелекесцев
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
3-4-1-2
53
Худяков
71
Тикнизян
5
Ньямси
85
Морозов
2
Митай
6
Баринов
93
Карпукас
24
Ненахов
21
Миранчук
99
Сулейманов
10
Глушенков
4-1-1-2-2
16
Ботнарь
27
Орехов
4
Бородин
3
Иваньков
15
Масалов
5
Москвичев
8
Гуз
17
Горбунов
7
Полоз
10
Гонгадзе
10
Рейна
21
Миранчук
83
Батраков
83
Батраков
21
Миранчук
10
Глушенков
11
Раков
11
Раков
10
Глушенков
93
Карпукас
88
Щетинин
88
Щетинин
93
Карпукас
Червяков
2
Манелов
2
Манелов
Червяков
Ковалев
99
Шевченко
99
Шевченко
Ковалев
10
Гонгадзе
23
Мелекесцев
23
Мелекесцев
10
Гонгадзе
7
Полоз
10
Лебеденко
10
Лебеденко
7
Полоз
10
Рейна
8
Шамкин
8
Шамкин
10
Рейна
8
Гуз
35
Енин
35
Енин
8
Гуз
5
Москвичев
55
Громыко
55
Громыко
5
Москвичев
3
Иваньков
99
Костин
99
Костин
3
Иваньков
4
Бородин
44
Журавлев
44
Журавлев
4
Бородин
15
Масалов
90
Роганович
90
Роганович
15
Масалов
16
Ботнарь
23
Бабурин
23
Бабурин
16
Ботнарь
17
Горбунов
70
Червяков
70
Червяков
17
Горбунов
27
Орехов
20
Ковалев
20
Ковалев
27
Орехов
Остались в запасе
Локомотив
Торпедо
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
38
Станислав Топинка
ОП
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
51
Тимофей Митров
ВР
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
38
Станислав Топинка
ОП
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
51
Тимофей Митров
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Локомотив - Торпедо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Торпедо
- : -
05.12.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Информация о матче
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