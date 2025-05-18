Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига наций Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Tim van de Loo - статистика

Завершил карьеру
#22 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
РКС Ваалвейк
26
2
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
1' - 70'
26'
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Фейеноорд
2 : 0
14.05.2025
РКС Ваалвейк
1' - 81'
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
РКС Ваалвейк
3 : 1
10.05.2025
Херенвен
1' - 72'
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Гронинген
6 : 1
03.05.2025
РКС Ваалвейк
1' - 82'
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
РКС Ваалвейк
0 : 4
25.04.2025
Утрехт
1' - 62'
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
НЕК
2 : 1
11.04.2025
РКС Ваалвейк
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
РКС Ваалвейк
0 : 0
06.04.2025
Хераклес
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
АЗ Алкмаар
2 : 2
01.04.2025
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Зволле
2 : 0
29.03.2025
РКС Ваалвейк
1' - 84'
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
РКС Ваалвейк
0 : 3
15.03.2025
ПСВ
1' - 76'
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
РКС Ваалвейк
1 : 2
28.02.2025
Фортуна
1' - 71'
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Твенте
2 : 0
16.02.2025
РКС Ваалвейк
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
РКС Ваалвейк
5 : 0
09.02.2025
НАК Бреда
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Алмере Сити
1 : 4
02.02.2025
РКС Ваалвейк
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
РКС Ваалвейк
2 : 0
26.01.2025
Виллем II
1' - 90'
46'
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Спарта
1 : 1
19.01.2025
РКС Ваалвейк
1' - 73'
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Аякс
2 : 1
11.01.2025
РКС Ваалвейк
82' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
РКС Ваалвейк
1 : 1
20.12.2024
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Фортуна
3 : 2
14.12.2024
РКС Ваалвейк
1' - 46'
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
РКС Ваалвейк
2 : 3
07.12.2024
Фейеноорд
1' - 61'
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Херенвен
1 : 1
29.11.2024
РКС Ваалвейк
1' - 61'
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Хераклес
2 : 2
23.11.2024
РКС Ваалвейк
1' - 82'
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
РКС Ваалвейк
0 : 3
09.11.2024
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
РКС Ваалвейк
2 : 0
03.11.2024
Алмере Сити
80' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НАК Бреда
4 : 1
26.10.2024
РКС Ваалвейк
1' - 46'
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
РКС Ваалвейк
2 : 2
19.10.2024
Твенте
1' - 75'
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
3 : 2
05.10.2024
РКС Ваалвейк
1' - 90'
2'
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
РКС Ваалвейк
0 : 2
29.09.2024
Аякс
1' - 80'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
РКС Ваалвейк
1 : 2
21.09.2024
Спарта
46' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Виллем II
3 : 0
15.09.2024
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
РКС Ваалвейк
0 : 3
30.08.2024
АЗ Алкмаар
74' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 0
25.08.2024
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
РКС Ваалвейк
1 : 2
17.08.2024
Гронинген
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
ПСВ
5 : 1
10.08.2024
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Главные новости
Появилась информация о приглашении Роналду в сборную Португалии в ноябре
11:37
Ромуло оценил влияние багажа Аленичева на последнее чемпионство «Спартака»
10:52
3
Раскрыта сумма, которую Нигерия получила от России за товарищеский матч
10:43
5
Юран предложил Дзюбе играть за «Урал» без выездных матчей
10:34
Тренер Португалии объяснил конфликт с Роналду
10:21
Юран назвал условие для чемпионства «Спартака»
09:40
4
Тренер Португалии принял решение по извинениям перед Роналду
09:17
3
Тренер Португалии оценил 4 победы подряд в Лиге наций
08:52
Тренер Португалии объявил, кто решит будущее Роналду в сборной
08:29
Стало известно, когда Батраков может выиграть первый трофей
08:14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+