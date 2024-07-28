Нехар Садики - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Нехар
|Фамилия
|Садики
|Команда
|СКА-Хабаровск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Куманово
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 марта 1998 (26 лет)
|Рост
|194
|Имя
|Нехар
|Фамилия
|Садики
|Команда
|СКА-Хабаровск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Куманово
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 марта 1998 (26 лет)
|Рост
|194
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.11.2024
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск
|2:2
|Торпедо
|Россия. Первая лига, 19 тур
|10.11.2024
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск
|1:0
|Уфа
|Россия. Первая лига, 18 тур
|26.10.2024
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск
|6:1
|Черноморец
|Россия. Первая лига, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|СКА-Хабаровск
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.11.2024
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:2
|Торпедо (Москва)
|10.11.2024
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Уфа (Уфа)
|26.10.2024
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|6:1
|Черноморец (Новороссийск)
|05.10.2024
|Был в запасе
|Уфа (Уфа)
|3:3
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|15.09.2024
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|23.08.2024
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:2
|Сокол (Саратов)
|17.08.2024
|Был в запасе
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|3:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|10.08.2024
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|03.08.2024
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:3
|Алания (Владикавказ)
|28.07.2024
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|20.07.2024
|1' -90'
|Родина (Москва)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|14.07.2024
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|4:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)