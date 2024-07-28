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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - СКА-Хабаровск
Сочи - СКА-Хабаровск: обзор матча 28 июля 2024
Сочи
28.07.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
СКА-Хабаровск
90+1'
О. Кожемякин
43'
Г. Гонгадзе
79'
К. Алиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - СКА-Хабаровск
ГОЛ! 1:2!
О. Кожемякин
90'
+1
79'
ГОЛ! 0:2!
К. Алиев
78'
Замена
Р. Гаджимурадов
️️️️
Н. Першин
78'
Замена
Н. Поярков
️️️️
Е. Носков
75'
Желтая карточка
Н. Першин
73'
Замена
Н. Мирошниченко
️️️️
А. Симонян
Замена
Р. Магаль
️️️️
А. Макарчук
60'
Замена
М. Крамарич
️️️️
И. Сафронов
60'
Желтая карточка
М. Алвес
59'
58'
Замена
А. Гонгапшев
️️️️
Г. Гонгадзе
Желтая карточка
К. Заика
45'
+1
43'
ГОЛ! 0:1!
Г. Гонгадзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
88
Максим Рудаков
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
14
Игнасио Сааведра
ОП
5
Кирилл Кравцов
ОП
88
Владислав Левин
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
5
Нехар Садики
ЦЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
46
Никита Першин
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Артем Симонян
АП
10
Камран Алиев
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Сочи
33
Никита Карабашев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
23
Кирилл Ушатов
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
77
Михаил Костюков
ПВ
29
Яо Шарль
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
4-2-1-2-1
88
Рудаков
17
Макарчук
22
Кожемякин
33
Алвес
27
Заика
14
Сааведра
5
Кравцов
88
Левин
59
Барт
7
Сафронов
23
Гуарирапа
4-1-1-2-2
98
Имамов
50
Быков
17
Покидышев
5
Садики
91
Носков
46
Першин
40
Бавин
10
Симонян
11
Цаллагов
10
Гонгадзе
10
Алиев
17
Макарчук
28
Магаль
28
Магаль
17
Макарчук
7
Сафронов
14
Крамарич
14
Крамарич
7
Сафронов
91
Носков
16
Поярков
16
Поярков
91
Носков
10
Симонян
18
Мирошниченко
18
Мирошниченко
10
Симонян
46
Першин
10
Гаджимурадов
10
Гаджимурадов
46
Першин
10
Гонгадзе
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
10
Гонгадзе
Остались в запасе
Сочи
СКА-Хабаровск
33
Никита Карабашев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
23
Кирилл Ушатов
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
96
Алексей Кузнецов
ВР
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Остались в запасе
33
Никита Карабашев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
23
Кирилл Ушатов
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Статистика матча Сочи - СКА-Хабаровск
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Спартак К
- : -
04.12.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Фалов
(Москва)
Помощники судьи:
Виктор Медведев (Москва)
Арсений Новиков (Подольск)
Резервный судья:
Михаил Плиско (Ленинградская область)
Делегат:
Сергей Змиевский (Москва)
Инспектор:
Алексей Монахов (Москва)
Стадион:
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