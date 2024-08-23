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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Сокол
СКА-Хабаровск - Сокол: обзор матча 23 августа 2024
СКА-Хабаровск
23.08.2024, пятница, 15:00
Россия. Первая лига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Сокол
45'
Н. Першин
49'
Р. Гаджимурадов
4'
А. Максименко
20'
А. Максименко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-Хабаровск - Сокол
Замена
Н. Мирошниченко
️️️️
А. Симонян
80'
80'
Замена
А. Гуз
️️️️
А. Синяк
Желтая карточка
Р. Гаджимурадов
79'
67'
Замена
В. Кабахидзе
️️️️
Р. Чобанов
63'
Желтая карточка
А. Максименко
Замена
А. Гонгапшев
️️️️
Г. Гонгадзе
61'
Замена
А. Гаглоев
️️️️
К. Алиев
61'
57'
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
Ш. Саадуев
57'
Замена
И. Чуриков
️️️️
В. Шпитальный
Желтая карточка
Ю. Бавин
52'
ГОЛ! 2:2!
Р. Гаджимурадов
49'
ГОЛ! 1:2!
Н. Першин
45'
Желтая карточка
Н. Першин
36'
36'
Желтая карточка
Д. Иванов
20'
ГОЛ! 0:2!
А. Максименко
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Максименко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
5
Нехар Садики
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
46
Никита Першин
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Артем Симонян
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
8
Никита Капленко
ОП
22
Руслан Чобанов
ОП
28
Павел Забелин
ЦП
10
Шамиль Саадуев
АП
77
Дмитрий Сасин
АП
9
Артем Максименко
ПВ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
86
Кирилл Ершов
ЛЗ
16
Николай Поярков
ЛЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
92
Роман Емельянов
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
29
Яо Шарль
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
4-1-1-2-2
96
Кузнецов
91
Носков
5
Садики
17
Покидышев
44
Журавлев
46
Першин
40
Бавин
10
Симонян
10
Гаджимурадов
10
Гонгадзе
10
Алиев
3-2-1-3-1
13
Косаревский
27
Молодцов
13
Иванов
51
Синяк
8
Капленко
22
Чобанов
28
Забелин
9
Максименко
77
Сасин
10
Саадуев
9
Шпитальный
10
Алиев
11
Гаглоев
11
Гаглоев
10
Алиев
10
Симонян
18
Мирошниченко
18
Мирошниченко
10
Симонян
10
Гонгадзе
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
10
Гонгадзе
9
Шпитальный
2
Чуриков
2
Чуриков
9
Шпитальный
51
Синяк
8
Гуз
8
Гуз
51
Синяк
22
Чобанов
18
Кабахидзе
18
Кабахидзе
22
Чобанов
10
Саадуев
20
Полубояринов
20
Полубояринов
10
Саадуев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Сокол
98
Ислам Имамов
ВР
86
Кирилл Ершов
ЛЗ
16
Николай Поярков
ЛЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
77
Михаил Костюков
ПВ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЦЗ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Остались в запасе
98
Ислам Имамов
ВР
86
Кирилл Ершов
ЛЗ
16
Николай Поярков
ЛЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
77
Михаил Костюков
ПВ
29
Яо Шарль
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЦЗ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Главный тренер
Алексей Бага
Статистика матча СКА-Хабаровск - Сокол
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Спартак К
- : -
04.12.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Фалов
(Москва)
Помощники судьи:
Алексей Линкин (Воронеж)
Альмир Хатмуллин (Московская область)
Резервный судья:
Андрей Прокопов (Ярославль)
Делегат:
Дмитрий Карабин (Москва)
Инспектор:
Роман Лихачев (Екатеринбург)
Стадион:
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