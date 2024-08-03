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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Алания
СКА-Хабаровск - Алания: обзор матча 03 августа 2024
СКА-Хабаровск
03.08.2024, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 4 тур
0 : 3
Завершен
Алания
21'
Т. Гаглоев
36'
П. Долгов
60'
П. Долгов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-Хабаровск - Алания
78'
Замена
Н. Абдоков
️️️️
П. Долгов
75'
Замена
Р. Дауров
️️️️
А. Бутаев
Замена
Н. Мирошниченко
️️️️
Ю. Бавин
73'
67'
Замена
Д. Кокоев
️️️️
Т. Гаглоев
67'
Замена
З. Тарба
️️️️
С. Макаров
Замена
А. Гаглоев
️️️️
К. Алиев
67'
60'
ГОЛ! 0:3!
П. Долгов
Замена
М. Костюков
️️️️
Г. Гонгадзе
58'
Желтая карточка
Н. Поярков
48'
Замена
Н. Поярков
️️️️
Е. Носков
46'
Замена
Р. Гаджимурадов
️️️️
А. Симонян
46'
46'
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
А. Чочиев
Желтая карточка
А. Симонян
38'
36'
ГОЛ! 0:2!
П. Долгов
27'
Желтая карточка
А. Татаев
21'
ГОЛ! 0:1!
Т. Гаглоев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
5
Нехар Садики
ЦЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
46
Никита Першин
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Артем Симонян
АП
10
Камран Алиев
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Султан Тазабаев
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
86
Кирилл Ершов
ЛЗ
16
Николай Поярков
ЛЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
77
Эрик Губиев
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
4-1-1-2-2
98
Имамов
91
Носков
50
Быков
5
Садики
44
Журавлев
46
Першин
40
Бавин
11
Цаллагов
10
Симонян
10
Гонгадзе
10
Алиев
3-4-1-1-1
25
Солдатенко
19
Бутаев
5
Багаев
15
Плиев
5
Татаев
6
Макаров
15
Цаллагов
45
Москаленчик
30
Гаглоев
11
Чочиев
91
Долгов
91
Носков
16
Поярков
16
Поярков
91
Носков
10
Алиев
11
Гаглоев
11
Гаглоев
10
Алиев
40
Бавин
18
Мирошниченко
18
Мирошниченко
40
Бавин
10
Гонгадзе
77
Костюков
77
Костюков
10
Гонгадзе
10
Симонян
10
Гаджимурадов
10
Гаджимурадов
10
Симонян
19
Бутаев
17
Дауров
17
Дауров
19
Бутаев
30
Гаглоев
17
Кокоев
17
Кокоев
30
Гаглоев
6
Макаров
6
Тарба
6
Тарба
6
Макаров
91
Долгов
99
Абдоков
99
Абдоков
91
Долгов
11
Чочиев
10
Хадарцев
10
Хадарцев
11
Чочиев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Алания
96
Алексей Кузнецов
ВР
86
Кирилл Ершов
ЛЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
23
Георгий Натабашвили
ВР
77
Эрик Губиев
ПЗ
8
Алан Хугаев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
Главный тренер
Султан Тазабаев
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
86
Кирилл Ершов
ЛЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
77
Эрик Губиев
ПЗ
8
Алан Хугаев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Главный тренер
Султан Тазабаев
Статистика матча СКА-Хабаровск - Алания
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Спартак К
- : -
04.12.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Алания
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Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
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0 : 0
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2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сараев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Андрей Кужелев (Пикалево)
Александр Приходько (Москва)
Резервный судья:
Артем Харин (Вологда)
Делегат:
Полина Папыева (Москва)
Инспектор:
Василий Правило (Краснодар)
Стадион:
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